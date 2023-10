Copa Argentina: confirmaron que habrá VAR en las semifinales y en la final

La Copa Argentina definió, este fin de semana, a sus cuatro semifinalistas y, este lunes, se confirmó la implementación del VAR para la próxima instancia y para la final.

La falta de la herramienta tecnológica en el torneo federal fue tema de discusión en varios de los partidos de los cuartos de final. Los últimos dos hechos, que empujaron a la organización a implementar el VAR, fueronel gol de Huracán que no se convalido suponiendo que la pelota no entró y, en el partido Boca-Talleres de Córdoba, la mano en el área del defensor de la “T” que el árbitro no vio y era penal.

Por ello, en la organización del certamen están decididos a afrontar el costo que genera la implementación del VAR dado que ayuda el hecho de que los partidos se jueguen en sedes con infraestructura suficiente para incorporarlo.

La gran cantidad de sedes que tiene la Copa Argentina en las primeras fases imposibilitaba la incorporación de la herramienta tecnológica ya que algunos estadios no estaban preparados para ello. Finalmente, en los últimos tres partidos del torneo, el VAR debutará en las semifinales del certamen que serán durante la fecha de Eliminatorias de noviembre.