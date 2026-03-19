Copa Libertadores 2026: se confirmaron los grupos y los equipos argentinos ya conocen sus rivales

La CONMEBOL Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos tras el sorteo realizado este jueves en Luque, Paraguay, donde los 32 equipos participantes conocieron su camino en la fase inicial del certamen continental.
Así quedaron todos los grupos de la Copa Libertadores 2026
Grupo A
-
Flamengo
-
Estudiantes
-
Cusco FC
-
Independiente Medellín
Grupo B
-
Nacional
-
Universitario
-
Coquimbo Unido
-
Deportes Tolima
Grupo C
-
Fluminense
-
Bolívar
-
Deportivo La Guaira
-
Independiente Rivadavia
Grupo D
-
Boca Juniors
-
Cruzeiro
-
Universidad Católica
-
Barcelona (Ecuador)
Grupo E
-
Peñarol
-
Corinthians
-
Santa Fe
-
Platense
Grupo F
-
Palmeiras
-
Cerro Porteño
-
Junior
-
Sporting Cristal
Grupo G
-
Liga de Quito
-
Lanús
-
Always Ready
-
Mirassol
Grupo H
-
Independiente del Valle
-
Libertad
-
Rosario Central
-
Universidad Central de Venezuela
Equipos argentinos y expectativa en el torneo
Argentina tendrá una fuerte presencia en la fase de grupos con clubes como Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia, reflejando el peso histórico del fútbol nacional en el torneo más importante de Sudamérica.
El formato mantiene ocho zonas de cuatro equipos cada una, donde los dos mejores avanzarán a los octavos de final.