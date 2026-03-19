Copa Sudamericana 2026: así quedaron los grupos y los rivales de los equipos argentinos

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos sus grupos tras el sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. El certamen, uno de los más importantes del continente, comenzará en la semana del lunes 13 de abril y contará con la participación de varios equipos argentinos.

En este contexto, River Plate, Racing Club y San Lorenzo aparecen como los principales representantes nacionales en una competencia que promete alto nivel futbolístico desde la fase de grupos.

River Plate, con viajes exigentes en el Grupo H

El equipo dirigido por Martín Demichelis integrará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).

El conjunto brasileño llega tras una buena campaña en el Brasileirao 2025, mientras que Blooming será un rival a tener en cuenta por su localía en Santa Cruz de la Sierra, a más de 400 metros de altura. Por su parte, Carabobo accedió tras una destacada temporada en el fútbol venezolano.

Racing lidera el Grupo E con un cruce brasileño clave

Racing Club, como cabeza de serie, quedó en el Grupo E, donde enfrentará a Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia) y Botafogo (Brasil).

El cruce ante el equipo brasileño aparece como el duelo más exigente de la zona, en un grupo que combina equipos con experiencia internacional y otros en crecimiento competitivo.

San Lorenzo, ante un grupo competitivo en el Grupo D

El San Lorenzo de Rubén Darío Insúa tendrá un desafío importante en el Grupo D, donde se medirá con Santos (Brasil), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay).

El conjunto brasileño parte como favorito del grupo, aunque el “Ciclón” buscará hacerse fuerte para avanzar a la siguiente fase.

Otros equipos argentinos y sus grupos

El fútbol argentino contará con una fuerte presencia en el torneo:

Tigre (Grupo A): con América de Cali (Colombia) , Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú)

Deportivo Riestra (Grupo F): junto a Gremio (Brasil) , Palestino (Chile) y Montevideo City Torque (Uruguay)

Barracas Central (Grupo G): frente a Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil) y Audax Italiano (Chile)

Además, se destaca la participación de Juventud de Las Piedras (Uruguay), que en su segunda experiencia en el torneo integrará el Grupo B con Atlético Mineiro, Cienciano y Academia Puerto Cabello.

Todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Academia Puerto Cabello, Juventud

Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O’Higgins

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente Petrolero, Botafogo

Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra

Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central

Grupo H: River Plate, Red Bull Bragantino, Blooming, Carabobo

Expectativa y contexto del torneo

La Copa Sudamericana se consolida como una competencia clave para los equipos sudamericanos que buscan proyección internacional. Para los clubes argentinos, el objetivo será avanzar a las instancias finales y sostener el protagonismo histórico en torneos continentales.