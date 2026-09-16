Córdoba: condenaron a ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a una adolescente

La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Luis Nieto, propietario de los dos perros dogos que en 2023 atacaron y provocaron la muerte de Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años. La resolución constituye un precedente inédito en la provincia por la aplicación de la figura de dolo eventual en un ataque protagonizado por animales.

El fallo fue dictado por la Cámara Primera del Crimen de Córdoba, que consideró a Nieto responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual.

La acusación por lesiones se vinculó con los vecinos que intentaron auxiliar a la adolescente durante el ataque y sufrieron mordeduras en el rostro y un brazo.

El ataque que terminó con la muerte de Trinidad

El episodio ocurrió el 9 de julio de 2023, cuando Trinidad caminaba junto a su mascota por la calle Bucarest, en el barrio Estación Flores, ubicado en la zona sudoeste de la ciudad de Córdoba.

En esas circunstancias, los dos dogos escaparon de la propiedad de Nieto y atacaron a la adolescente. Varios vecinos intentaron socorrerla y también resultaron heridos.

Trinidad fue asistida por personal del servicio de emergencias y trasladada al Hospital de Urgencias, donde murió horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El dueño conocía los antecedentes de los animales

Durante el juicio, la Fiscalía y la querella sostuvieron que Nieto conocía el riesgo que representaban los perros debido a que había recibido denuncias y advertencias anteriores.

En 2022, una vecina había denunciado al propietario por las reiteradas ocasiones en las que los animales escapaban de la vivienda. Como consecuencia de esa presentación, fue sancionado y recibió indicaciones para reforzar las medidas de seguridad.

Meses después, otro vecino informó ante la Justicia que los dogos habían atacado a su mascota. Para la acusación, estos antecedentes demostraron que el condenado conocía el peligro y, pese a ello, no tomó las medidas necesarias para evitar nuevos episodios.

La fiscal de Cámara, Milagros Gorgas, había solicitado una pena de nueve años de prisión, mientras que el abogado querellante Carlos Nayi, representante de la familia de Trinidad, reclamó una condena de 12 años. La defensa, por su parte, pidió la absolución o que el caso fuera considerado un homicidio culposo.

Un fallo considerado histórico en Córdoba

El tribunal entendió que el propietario pudo representarse la posibilidad de que sus perros ocasionaran lesiones graves o una muerte y, aun así, mantuvo la situación de riesgo. Ese razonamiento permitió aplicar la figura de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena parte de los ocho años de prisión.

Se trata del primer fallo de estas características en la Justicia cordobesa. Existe un antecedente nacional de 2016, cuando un tribunal de La Plata condenó a ocho años de cárcel al propietario de un perro pitbull que mató a un niño.

El abogado de la familia aclaró que la sentencia no implica responsabilizar a los animales ni estigmatizar a la raza dogo argentino, sino que establece la responsabilidad penal de su propietario por no cumplir con las medidas de seguridad exigidas.

La muerte de Trinidad también impulsó cambios en la normativa municipal. El Concejo Deliberante de Córdoba sancionó posteriormente la denominada Ordenanza Trinidad, que modificó las obligaciones para las personas que poseen perros considerados potencialmente peligrosos.

La normativa estableció, entre otras disposiciones, la inscripción de los animales en un registro, la obtención de una licencia de tenencia y la contratación de un seguro de responsabilidad civil. La información central del fallo y los antecedentes del expediente fueron confirmados por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.