Córdoba: el granizo provocó graves destrozos en varias ciudades durante el temporal

Varias ciudades de la provincia de Córdoba sufrieron graves destrozos durante las últimas horas por la caída de granizo, en el marco de un sistema de mal tiempo que afecta a la región con tormentas y abundantes precipitaciones.

Las zonas más afectadas fueron Sierras Chicas y el área metropolitana de Córdoba, donde en algunos sectores se registró granizo de gran tamaño, con piedras que alcanzaron dimensiones similares a una pelota de golf.

El fenómeno se produjo mientras continúa vigente un alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Córdoba por lluvias intensas durante este lunes.

Según la información difundida, el sistema de mal tiempo genera tormentas y precipitaciones, algunas localmente fuertes, principalmente en sectores serranos, centro, norte, sur, sudeste y este de la provincia.

Recomendaciones ante el temporal

Desde los organismos oficiales advirtieron que el fenómeno puede estar acompañado por ráfagas de viento, caída de granizo, actividad eléctrica, abundante agua en períodos cortos y reducción de la visibilidad.

“Se recomienda extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios. Ante posibles crecidas repentinas, no acercarse ni permanecer en las márgenes de ríos y arroyos”, solicitaron desde el Gobierno de Córdoba.

El sistema de mal tiempo continúa afectando a distintos sectores de la provincia, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades.