Coronavirus: Hoy se registraron 1.624 nuevos infectados y 13 muertos en el país

Otras 13 personas fallecieron y 1.624 resultaron contagiadas por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras el presidente Alberto Fernández, anticipó que el lunes se “tomará un decisión” en relación a la cuarentena en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia ascendió a 992, en tanto que los casos positivos totalizan 41.204, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

El 93,3% de los casos registrados hoy pertenecen a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, que totalizaron 1013 y 512 infectados, respectivamente.

En el resto del país hubo 24 nuevos casos positivos en el Chaco, 20 en Córdoba, 19 en Entre Ríos , 9 en Neuquén, 6 en Santa Fe , 5 en Mendoza, 3 en Chubut y 2 en Corrientes. En el resto de las provincias no se registraron hoy casos positivos

Hoy, el presidente Fernández, anunció que el próximo lunes se reunirá con Kicillof y Larreta, para “tomar una decisión” en relación al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, ante el incremento de los casos registrados en el AMBA.

“Quedamos en vernos el lunes los tres para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada”, dijo esta mañana el Presidente en declaraciones a radio El Destape, en las que sostuvo que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano “se han relajado” y, por eso, pidió “volver a la disciplina del inicio” de la cuarentena.

Ayer, los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires conformaron una mesa de trabajo conjunta de seguimiento de la evolución de la pandemia en el AMBA, durante una reunión que mantuvieron Kicillof y Larreta en la ciudad de La Plata.

En tanto, médicos infectólogos consultados por Télam advirtieron hoy que se podría activar un endurecimiento del aislamiento social obligatorio si se produce un aumento significativo de los casos de coronaviurs en los próximos días pero insistieron en la importancia de analizar cifras como la ocupación de camas de terapia intensiva y la tasa de letalidad para tomar una decisión.

Eduardo López, quien integra el comité oficial Covid-19 que asesora al Ministerio de Salud, dijo que evaluaría volver a fase 1 del aislamiento o restringir algunas actividades “si los casos se duplican o aumentan un 40% más los próximos días”, aunque precisó que “dejaría pasar una semana más para evaluar los números”.

“Quisiera ver más tiempo los números, los de antes de ayer y ayer son importantes y viene subiendo el número de casos pero hay que mirar la ocupación de hospitales generales y la tasa de letalidad”, indicó López.

Por su parte, Carlota Russ, pediatra infectóloga que también participa del comité asesor, señaló a Télam que “puede haber opiniones no homogéneas con volver a la fase 1 pero las decisiones va a haber que tomarlas rápido; si los números de casos no acompañan y se duplican en dos días no diría volver a fase 1, pero sí restringiría algunas actividades que se abrieron”.

“Estamos en un punto crítico, hay que mirar muy bien los números porque hay indicadores que preocupan, no solo casos, sino ver la ocupación de camas de terapia intensiva aunque, por ahora, no se saturó el sistema de salud”, aclaró la médica.

Por otra parte, el gobierno porteño informó en su Boletín Epidemiológico que los barrios de Flores, Barracas, Balvanera y Villa Lugano son los que registraron más casos de coronavirus en la última semana, con aumentos que superaron el 26,5% de incremento en promedio que tuvo toda la ciudad.

Según los datos oficiales, Flores sumó 666 casos en la última semana y tiene 3.191 enfermos de Covid-19; en Barracas se detectaron 429 nuevos casos nuevos a los 857 que registraba hace 7 días atrás, mientras en Villa Lugano hubo 407 nuevas personas infectadas y Balvanera sumó 249 nuevos enfermos en la última semana.

En el plano internacional, las autoridades de Alemania y China aseguraron hoy que tienen contenidos los brotes registrados en las últimas semanas, mientras la Covid-19 continuaba su avance desenfrenado en América latina, con récord de contagios en Bolivia y Brasil, que se convirtió ayer en el segundo país del mundo en superar el millón de infectados, por detrás de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias chinas reportaron hoy que en la última jornada se detectaron 22 nuevos casos en Beijing, donde continuaban los testeos masivos tras el rebrote de coronavirus detectado hace 10 días en un mercado mayorista.

La cifra marca una leve caída con respecto a ayer y podría evidenciar que se llegó al pico de nuevos casos y el brote está efectivamente bajo control, tal como dijo el jefe epidemiólogo chino Wu Zunyou esta semana.

En tanto, las autoridades alemanas dijeron hoy que el número de trabajadores infectados por un brote en el mayor matadero del país subió a 1.029 de los 803 detectados hasta ayer, pero que no había pruebas de una propagación importante en la ciudad donde está ubicado.