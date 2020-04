Coronavirus: Por séptimo día consecutivo San Luis no registró casos positivos

En el parte diario de este domingo, el jefe de Estado provincial estuvo acompañado por la presidenta del Comité de Crisis, Maria José Zanglá; la jefa de gabinete, Natalia Zabala Chacur; el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff; el coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi y la jefa del Programa Asuntos municipales, Griselda Anzulovich.

Con respecto a la situación epidemiológica, el gobernador analizó: “Llevamos siete días sin casos confirmados. Todos los días sumamos sospechosos, algunos descartamos. Pero también mucha gente entra a San Luis todos los días. Los que llegan del extranjero o de otras provincias van a la Universidad de La Punta, ahí se les da un trato de lo mejor y no sabemos si en esto aparece no sólo otro caso, sino un caso autóctono que no podamos detectar porque el virus ha circulado. Sin ánimo de mostrar algún optimismo, esto nos hace ver que este partido recién tiene sus primeros treinta segundos de comienzo, falta muchísimo”.

“En esos primeros treinta segundos de comienzo nosotros hemos tenido diez confirmados, más uno de Villa Mercedes que fue atendido en Río Cuarto, por eso Nación lo contabiliza como de nuestra provincia. Pero en San Luis hemos detectado diez, de los cuales cinco se han curado, han sanado y dados de alta. De los otros cinco, estamos esperando que no tengan más síntomas y después necesitan dos análisis para darles el alta. Por lo que está pasando en la Argentina y en el mundo no sabemos si puede haber circulación comunitaria no detectada aún. Es imposible saberlo, sólo el tiempo lo va a decir. Si bien la curva se ha aplanado y comparto todas las medidas nacionales, la gravedad va a ser en el mes de mayo. Si vamos más o menos bien en estos primeros treinta segundos del partido no creamos que podemos festejar nada, si vamos bien es porque hemos hecho las cosas bien, siempre tratando que el coronavirus no se difunda más, así que sigamos así porque sino vamos a retroceder, “, explicó Rodríguez Saá.