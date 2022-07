Corrientes: murió un adolescente con discapacidad y aseguran que la médica de turno estaba “de descanso”

La mamá de Sergio Ramón Checho Ríos, el adolescente de 17 años fallecido la semana pasada, quien padecía una discapacidad provocada por una meningitis, abrió una causa para que se investigue si hubo mala praxis. La médica involucrada como principal responsable deberá declarar esta semana ante la comisaría de Itatí, confirmó la fiscal a cargo de la causa, Sonia Meza.

Según relató a la justicia, Marta, la mamá de la víctima, sostuvo que las enfermeras del hospital local de Itatí le dijeron que volviera al día siguiente, con el cambio de turno, porque la médica de guardia estaba descansando, pero su hijo no resistió y falleció unas horas después.

El adolescente padecía daños neurológicos a raíz de un cuadro de meningitis neumocócica que sufrió cuando tenía 6 meses.

Marta, la mamá de “Checho”, relató que “nunca atendieron mis llamados, así que lo envolví en una frazada, lo cargué y fui caminando hasta allá. Cuando llegué, todo estaba cerrado y con mi hija de doce años tuvimos que golpear las manos muchas veces para que los atiendan”.

“Le pregunté por el médico de guardia porque mi hijo no estaba bien, pero me respondieron que la doctora estaba durmiendo. La enfermera le puso oxígeno y yo insistí por el médico. Cuando la enfermera volvió me dijo que la doctora le dijo que volviera con mi hijo a las 8.00 porque a esa hora entraba de guardia el médico que siempre lo atendía”, explicó Marta.

En diálogo con El Litoral, la madre hizo su pedido públicamente: “Necesito que me ayuden porque no quiero un Sergio más. Sergio era mi bebé y no quiero que haya uno más. Perdí a mi hijo en mis brazos y es lo más feo que me pasó en la vida”.

La respuesta del hospital

Desde la dirección del hospital de la comuna confirmaron que la médica estaba de descanso esa noche y aclararon que habría sucedido.

La causa está ahora en manos de Sonia Meza, fiscal de Instrucción N°4 y fue caratulada como “supuesto homicidio culposo”. En el inicio de la investigación, Meza dijo al medio El Litoral, “yo personalmente hablé con esa madre. Instruí que le reciban declaración de imputada a la médica”. Además, sostuvo que están en plena investigación y que la profesional de salud declara de forma oficial esta semana en la comisaría de Itatí.

En ese marco, peritos de la fiscalía realizaron el fin de semana una investigación en el centro de salud para determinar qué elementos faltaban y cuáles no en el hospital, según declararon al mismo medio.

El director del hospital, Raúl Marín, confirmó a El Litoral que la médica efectivamente estaba de descanso y aclaró qué habría sucedido realmente. “A las 3 de la mañana la doctora tuvo que hacer una derivación al Hospital Llano de Capital de una embarazada que estaba a punto de parir. En el transcurso de esas horas, de acuerdo con el registro, a las 4.15 llega esta señora con el chico y lo colocan en observación”, relató, y agregó: “Era paciente del hospital regularmente entonces se sabía lo que se tenía que hacer. Estaba saturando bajo oxígeno, pero la temperatura y la presión estaban normal. Eso es lo que informa la enfermera a la doctora y por eso la médica da la orden de colocar el oxígeno”.

Según contó, al regresar la ambulancia junto a una nueva enfermera, la médica ordena la aplicación de Dexametasona/Dipirona. “Se logró normalizar su saturación y es la madre quien decide llevarlo a su casa. Voluntariamente la enfermera sugirió llevarla a su casa. El niño se había recuperado y llegó bien a su casa. Lamentablemente horas después falleció”, refirió.