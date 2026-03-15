Cortaderas: dos heridos tras chocar contra un colectivo mientras descendían en una tirolesa en el dique Piscu Yaco

Dos personas resultaron lesionadas este domingo por la tarde en un insólito accidente ocurrido en el predio recreativo del dique Piscu Yaco, en la localidad de Cortaderas, provincia de San Luis, cuando descendían por una tirolesa y terminaron impactando contra un colectivo estacionado en el lugar.

De acuerdo con la información difundida por los Bomberos Voluntarios de Cortaderas, el hecho involucró a un hombre y una mujer que realizaban el recorrido recreativo en la estructura instalada dentro del complejo turístico.

Por motivos que aún se investigan, ambos descendían por la tirolesa cuando, durante el trayecto, impactaron contra un micro que se encontraba estacionado en el sector del predio.

Operativo de rescate y asistencia médica

Tras el impacto, las dos personas quedaron sobre la parte superior del vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate para poder asistirlas de manera segura.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del SEMPRO, efectivos de la Policía de San Luis y agentes de Defensa Civil de Cortaderas, quienes coordinaron las tareas de asistencia y traslado.

Los paramédicos del SEMPRO constataron que ambas víctimas presentaban diversos traumatismos producto del impacto, por lo que fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

Investigación sobre lo ocurrido

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el choque durante el recorrido de la tirolesa y si existieron fallas en el sistema de frenado o en las medidas de seguridad del circuito recreativo.

El dique Piscu Yaco, ubicado en la región turística de Cortaderas, es uno de los espacios más visitados de la zona durante los fines de semana y cuenta con diversas actividades recreativas, entre ellas circuitos de tirolesa y deportes al aire libre.