Cortaderas: tras la muerte de un alumno, familias exigen un gabinete interdisciplinario en la escuela técnica

CORTEADERAS (San Luis). La comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 2 “San José Obrero”, ubicada en Cortaderas, en la Costa de los Comechingones, atraviesa momentos de profunda conmoción tras la muerte de un alumno de 14 años, un hecho que encendió alarmas sobre la situación emocional de otros estudiantes.

A partir de este episodio, familias y tutores iniciaron un pedido formal al Ministerio de Educación para la creación urgente de un gabinete interdisciplinario, integrado por profesionales de la salud mental que puedan brindar acompañamiento sostenido a los adolescentes y sus familias.

En diálogo con este medio, Mariana, madre de un alumno de la institución, expresó la preocupación creciente dentro de la comunidad: “Se han detectado más chicos en estado de angustia y depresión. Necesitamos contención profesional urgente para ellos y sus familias”.

Según señalaron, la escuela no cuenta actualmente con un equipo técnico permanente, por lo que la contención recae en personal administrativo y la asociación cooperadora, que intentan dar respuesta ante una problemática compleja.

El pedido central apunta a que el Estado garantice la presencia de psicólogos, trabajadores sociales y orientadores escolares, no solo para intervenir en situaciones críticas, sino también para desarrollar acciones preventivas dentro del ámbito educativo.

Desde la comunidad remarcan que se trata de una necesidad urgente: “No es solo una cuestión administrativa, es una cuestión humana. Se trata de cuidar a nuestros chicos”, indicaron.

El caso generó impacto en toda la localidad de Cortaderas, una comunidad serrana que ahora busca respuestas concretas ante una problemática que excede a la institución y pone el foco en la salud mental adolescente.