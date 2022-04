Cosquín: se hizo pasar por su hija, arregló para verse con el hombre que la acosaba y lo golpeó

Una madre observó en el celular de su hija como era amenazada por un hombre mayor que la acosaba y por eso decidió idear un plan para encontrarlo. En este sentido la mujer se hizo pasar por la menor y concretó un encuentro con el sujeto de 38 años y al reconocerlo comenzó una feroz golpiza entre la madre, el sujeto y otras mujeres.

El hecho sucedió en Cosquín, ciudad de Córdoba y la policía detuvo al sujeto luego de diversos llamados por una disputa en la vía pública. Al acercarse al lugar el personal policial fue alertado y pronunciado de que todo lo ocurrido fue porque el hombre acosaba y amenazaba a una menor de edad por redes.

La golpiza y el encuentro quedaron registrados y en el video se puede oír como el sujeto manifiesta que no es a quien están buscando, pero aun así la madre señala que tiene la misma cara que en su foto de WhatsApp.

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mí? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de puta?”, expresa enojada la mujer en relación a la amenaza que su hija recibió de que si no se encontraban él iba a “matar a toda su familia”. También se escucha que repite varias veces “¡A las mujeres no se las toca!”.

Segundos después otro hombre agarra del cuello al acosador y lo llevo a una remisería a la espera de la llegada de la policía. La persona quedó detenida en la alcaldía de la ciudad de La Falda mientras se realizan las investigaciones pertinentes para corroborar si es el hombre involucrado.