CRAFMSA demora el pago de sueldos en Villa Mercedes y expone el impacto de la crisis en el sector privado

La crisis económica comienza a sentirse con fuerza en el sector privado de San Luis. La firma CRAFMSA, con más de 65 años de trayectoria en Villa Mercedes, comunicó a sus trabajadores que no podrá cumplir con el pago de la quincena en la fecha originalmente estipulada debido a problemas financieros vinculados a demoras en los cobros por parte de sus clientes.

Según el documento interno firmado por el apoderado Mauricio Acheriteguy, la empresa explicó que la situación responde principalmente a la extensión en los plazos de pago dentro de su cadena comercial, lo que afecta directamente su flujo de fondos.

En ese contexto, desde la compañía señalaron que se encuentran trabajando para normalizar la situación “con máxima responsabilidad y compromiso”, reconociendo el impacto que esta medida genera en los empleados.

Reprogramación de pagos y ajuste salarial

En la comunicación oficial, CRAFMSA informó que:

La quincena será abonada el jueves 23 de abril

Se liquidará además un ajuste salarial del 7,69% correspondiente al mes de enero

La empresa también pidió comprensión a su personal y remarcó la importancia de sostener la actividad en un contexto que calificaron como “complejo” para el sector autopartista.

Un síntoma del freno económico

El caso no es aislado y refleja un escenario más amplio: la desaceleración en la actividad privada, con impacto en la producción, las ventas y la cadena de pagos. La demora en los cobros, mencionada por la empresa, es uno de los principales indicadores de este freno económico.

En ciudades industriales como Villa Mercedes, donde el entramado productivo tiene un fuerte peso en el empleo local, este tipo de situaciones genera preocupación tanto en trabajadores como en el entorno económico.

Desde la firma reiteraron sus disculpas por los inconvenientes y destacaron la necesidad de “mantenerse unidos” para sostener las fuentes laborales en medio de la coyuntura.