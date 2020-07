Crece la expectativa por la vacuna de Oxford contra el coronavirus

La vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, podría estar lista para septiembre.

Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos para AstraZeneca dijo en la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes que la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, podría estar disponible “en cualquier momento a partir de septiembre” si todo sale bien en los ensayos clínicos.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020