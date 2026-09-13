Crece la polémica por el oro del Banco Central: qué se sabe sobre las reservas enviadas al exterior

La ubicación y el manejo de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a quedar en el centro de la discusión política. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, afirmó ante el Senado que parte de los lingotes trasladados al exterior se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) indicó que el examen específico sobre esas operaciones todavía no está concluido.

La controversia se remonta a 2024, cuando el Banco Central trasladó al exterior parte del oro que integra las reservas internacionales argentinas. La operación fue confirmada en aquel momento por el Gobierno, aunque durante meses se mantuvieron bajo confidencialidad detalles vinculados con el destino, la custodia y las condiciones financieras de los activos.

Qué dijo Santiago Bausili sobre el oro

Durante su exposición ante comisiones del Senado de la Nación, Bausili respondió preguntas de legisladores opositores acerca del destino de los lingotes.

El titular del BCRA sostuvo que una parte del oro fue depositada en el Bank for International Settlements (BIS), con sede en Basilea, Suiza, y defendió la decisión de trasladar los activos al exterior.

La explicación oficial es que mantener el oro depositado en instituciones internacionales permite utilizarlo como un activo financiero, en lugar de conservarlo físicamente inmovilizado en las bóvedas del Banco Central.

Bausili también aseguró ante los senadores que la información correspondiente a las reservas se encuentra documentada y sometida a mecanismos de control.

La AGN todavía no cerró la auditoría específica

El punto central de la controversia apareció después de la presentación de Bausili.

La Auditoría General de la Nación, organismo encargado del control externo del sector público nacional, informó que el análisis específico sobre la trazabilidad de las operaciones de traslado y depósito del oro en el exterior todavía no había concluido.

La propia documentación oficial de la AGN confirma la existencia de una auditoría denominada “Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior”, destinada específicamente a analizar la actuación del Banco Central.

Los antecedentes oficiales también muestran que el acceso a la información fue motivo de dificultades. En marzo de 2026, durante una sesión de la AGN, su presidente, Juan Manuel Olmos, mencionó expresamente problemas relacionados con la información suministrada por el Banco Central respecto del destino de las reservas físicas de oro.

Por ese motivo, resulta importante distinguir entre las auditorías generales de los estados contables y reservas del BCRA y el examen específico destinado a reconstruir las operaciones de traslado y depósito de los lingotes en el exterior.

El traslado comenzó en 2024

La discusión sobre las reservas comenzó durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

En julio de 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que el Banco Central había enviado oro al exterior y defendió la decisión argumentando que mantener los lingotes fuera del país podía permitir obtener un rendimiento financiero.

Posteriormente trascendieron distintas operaciones de traslado realizadas durante ese año.

La documentación reconstruida en torno a la auditoría identifica transferencias realizadas el 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto de 2024, con envíos de lingotes al exterior.

El manejo de estos activos adquirió especial relevancia porque el oro forma parte de las reservas internacionales del Banco Central, junto con divisas, Derechos Especiales de Giro (DEG), colocaciones y otros activos externos.

La oposición cuestiona las explicaciones del Banco Central

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio fue una de las legisladoras que reclamó precisiones a Bausili durante su presentación en el Congreso.

Tras conocerse la respuesta de la AGN, Di Tullio cuestionó las afirmaciones del titular del Banco Central y anticipó que buscará ampliar una denuncia y reclamar nuevas explicaciones en el Senado. La legisladora sostiene que existen inconsistencias respecto del destino final de los lingotes.

Desde sectores opositores también se afirmó que parte del oro podría encontrarse en Londres, en lugar de Suiza.

Hasta el momento, esas afirmaciones forman parte de la controversia política y no deben confundirse con una conclusión definitiva de la auditoría oficial. La AGN informó que el examen sobre la trazabilidad todavía se encontraba en proceso, mientras Bausili sostuvo públicamente que parte de las reservas está depositada en el BIS.

¿Por qué se envía oro al exterior?

El traslado de reservas de oro fuera del país no implica, por sí mismo, que esos activos dejen de pertenecer al Banco Central.

Los bancos centrales pueden mantener oro bajo custodia de instituciones internacionales para facilitar operaciones financieras, obtener rendimientos, mejorar su liquidez o utilizar esos activos como respaldo en determinadas transacciones.

La discusión en Argentina, por lo tanto, no gira solamente alrededor de que los lingotes hayan salido físicamente del país, sino sobre su trazabilidad, ubicación, condiciones de depósito y los controles realizados sobre las operaciones.

Una auditoría que mantiene abierto el interrogante

La polémica permanece abierta porque existen dos cuestiones diferentes.

Por un lado, el presidente del Banco Central asegura que los movimientos están registrados y que parte del oro permanece depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. Por otro, la Auditoría General de la Nación todavía no había concluido el examen específico destinado a determinar la trazabilidad de los traslados y depósitos efectuados en el exterior.

Hasta que ese proceso de control finalice, cualquier afirmación sobre irregularidades, pérdidas o un destino diferente del informado oficialmente debe ser considerada como una denuncia o cuestionamiento, y no como un hecho comprobado.

La conclusión de la auditoría será clave para determinar documentalmente dónde fueron depositadas las reservas, bajo qué condiciones se realizaron las operaciones y qué controles se aplicaron sobre uno de los activos estratégicos del Banco Central argentino.