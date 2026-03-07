Crecida del Río Quinto en Villa Mercedes: Defensa Civil pide extremar precauciones en zonas cercanas al cauce

Villa Mercedes atraviesa un nuevo episodio de crecida del Río Quinto, situación que generó un alerta preventivo por parte de las autoridades ante el incremento del caudal registrado en las últimas horas.

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que, debido a las condiciones hidrológicas actuales y al posible aumento del caudal en las próximas horas, se recomienda extremar las precauciones en las zonas cercanas al río.

Advertencia oficial por la creciente

Desde el organismo provincial difundieron un comunicado preventivo dirigido a la población:

⚠️ ATENCIÓN

La Subsecretaría de Defensa Civil informa que, debido a un aumento del caudal en las próximas horas, se recomienda extremar las precauciones en zonas cercanas al Río Quinto.

🚫 Además, se encuentra prohibido meterse al agua, principalmente en el Dique Vulpiani y en el Río Quinto, debido al riesgo que representa la creciente.

🚨 Ante cualquier situación de emergencia, se solicita comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.

Monitoreo permanente en la ciudad

El Río Quinto, que atraviesa distintos sectores de Villa Mercedes, suele registrar variaciones en su caudal durante períodos de lluvias o cuando se producen liberaciones de agua en diques aguas arriba.

En este contexto, organismos de seguridad y prevención mantienen un monitoreo constante del nivel del río, especialmente en sectores recreativos y espacios públicos cercanos al cauce, donde habitualmente se concentra la circulación de vecinos.

Las autoridades reiteraron el pedido de no acercarse a las orillas ni ingresar al agua, ya que las crecientes pueden producirse de manera repentina y generar corrientes peligrosas.