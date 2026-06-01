Crimen de Agostina Vega: los resultados preliminares de la autopsia revelan abuso y estrangulamiento

El fiscal Raúl Garzón imputó este lunes a Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, como supuesto autor del delito de femicidio en la causa que investiga el asesinato de Agostina Madeleine Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la provincia de Córdoba.

La decisión judicial se conoció luego de que trascendieran los resultados preliminares de la autopsia, los cuales indicarían que la menor fue víctima de abuso sexual y posteriormente estrangulada, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

La acusación pasó de privación ilegítima de la libertad a femicidio

Inicialmente, Barrelier había sido imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Sin embargo, con el avance de las pericias y la incorporación de nuevos elementos probatorios, la acusación fue agravada a femicidio.

El sospechoso permanece internado en el hospital modular de la Cárcel de Bouwer, bajo cuidados psiquiátricos. Hasta el momento, no se informó cuándo será indagado formalmente bajo la nueva calificación legal.

Desde la Fiscalía no descartan que, a medida que avance la pesquisa, puedan incorporarse nuevos agravantes en la causa.

El dato clave que orientó la investigación

Uno de los testimonios que resultó determinante para el avance de la investigación fue el de un remisero que trasladó a Agostina Vega poco antes de su desaparición.

Según relató el conductor, llevó a la adolescente hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, donde la esperaba Claudio Barrelier. El contacto con la familia ocurrió al día siguiente, cuando el chofer reconoció a la menor a través de publicaciones difundidas en redes sociales.

Durante esa conversación, el remisero describió al hombre que había recibido a la adolescente. La reacción de la madre de la víctima fue inmediata y desgarradora.

“Ya sé quién es”, respondió la mujer antes de romper en llanto, según contó el conductor.

Cámaras de seguridad reforzaron las sospechas

Posteriormente, registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por la adolescente y reforzaron la hipótesis investigativa.

Las imágenes mostrarían a Agostina Vega ingresando a una vivienda acompañada por el principal sospechoso, una evidencia que fue incorporada al expediente y que fortaleció las sospechas sobre Barrelier, quien continúa siendo el único detenido por el crimen.

El caso generó una fuerte conmoción en Córdoba y reavivó el debate sobre la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia y vulnerabilidad.