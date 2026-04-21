Crimen de Miguel Ángel Quiroga: allanaron una vivienda en Villa Mercedes y demoraron a un sospechoso

En el marco de la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Quiroga, un hombre de 66 años hallado muerto en su casa, la Policía realizó este mediodía un allanamiento en una vivienda de calle Colombia, en la ciudad de Villa Mercedes, donde demoraron a un sospechoso y secuestraron elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Maximiliano Bazla, quien encabeza la investigación del homicidio. Según trascendió, el demorado sería una persona conocida de la víctima desde hace tiempo, dedicada a la venta ambulante.

Al momento del operativo, el sospechoso se encontraba acompañado por un familiar. Durante el allanamiento, los efectivos policiales incautaron material considerado relevante para el avance de la causa.

El crimen de Miguel Ángel Quiroga conmocionó a Villa Mercedes el pasado viernes, cuando fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en Rafael Cortez, entre Chile y Guayaquil. En un primer momento se informó que la víctima era un ex integrante de la Policía Federal Argentina, de la que estaba retirado desde hacía más de 20 años.

Uno de los datos que orienta la investigación es que la vivienda no presentaba signos de ingreso forzado, lo que refuerza la hipótesis de que Quiroga conocía a su agresor y le habría permitido el acceso.

La autopsia confirmó que el hombre fue apuñalado en el cuello y que llevaba entre tres y cuatro días fallecido al momento del hallazgo.

Desde entonces, personal del Departamento Homicidios de Villa Mercedes trabaja en distintas líneas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.

De confirmarse la detención del sospechoso, la imputación sería por homicidio calificado por alevosía, una figura que contempla penas severas en el Código Penal argentino.