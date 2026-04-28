Crimen del policía federal retirado en Villa Mercedes: realizarán la reconstrucción del hecho

La Justicia de Villa Mercedes avanzará con una reconstrucción del crimen del policía federal retirado Miguel Ángel Quiroga, asesinado en su vivienda. La medida fue requerida por la defensa oficial del imputado, Rodrigo Canciani, con el objetivo de recrear su relato y aportar mayor precisión a la investigación.

El procedimiento se llevará a cabo en la casa ubicada sobre calle Rafael Cortez 680, entre Chile y Guayaquil, escenario del hecho. Allí volverán a intervenir efectivos policiales y el propio acusado, quien será trasladado para participar de la diligencia judicial.

Un pedido de la defensa para ampliar el relato

Las defensoras de la Defensoría Oficial N° 3, Cecilia Mithiaux y Noelia Páez, impulsaron la reconstrucción al considerar que durante la audiencia de formulación de cargos, el imputado no pudo explayarse en detalle sobre lo sucedido.

Además, anticiparon que solicitarán nuevas pericias vinculadas a la conducta de Canciani en los días posteriores al crimen, un punto que también genera interés en la causa.

La confesión y la versión del imputado

Ante la jueza Natalia Pereyra Cardni, Canciani reconoció haber estado en la escena del crimen y admitió ser el autor del homicidio. Según explicó el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, el acusado “admitió el homicidio”, aunque evitó profundizar en detalles por las restricciones de la audiencia.

De acuerdo a la versión del imputado, ingresó a la vivienda para consultar por el alquiler de un espacio y, en ese contexto, sostuvo que la víctima intentó abalanzarse sobre él, lo que habría desencadenado una reacción violenta con un arma blanca.

Detalles del crimen y la investigación

El fiscal confirmó que el hecho ocurrió el sábado 11 de abril, entre las 12:04 y las 13:27, según el análisis de cámaras de seguridad.

La autopsia determinó que la víctima sufrió múltiples heridas cortantes, principalmente en el cuello y la espalda. Una lesión en la tráquea habría provocado un shock hipovolémico, causa directa de la muerte. El cuerpo fue hallado nueve días después.

Tras el crimen, el imputado sustrajo dinero en efectivo, un teléfono celular, un cargador, una tarjeta de débito y el DNI de Quiroga, lo que encuadra la causa como homicidio en ocasión de robo.

Indicios posteriores al hecho

La investigación también reveló que Canciani regresó al domicilio en varias oportunidades luego del crimen. Según la fiscalía, volvió ese mismo sábado en dos ocasiones más, y también el lunes y martes siguientes.

En ese lapso, habría intentado limpiar la escena, además de cubrir el cuerpo con distintos elementos para ocultarlo.

Por otra parte, una revisión médica al sospechoso constató lesiones compatibles con una pelea, incluyendo heridas en la frente, manos, muñeca, codo y rodilla, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento físico.

La reconstrucción del hecho aparece ahora como una pieza clave para determinar con mayor precisión la mecánica del crimen y contrastar la versión del imputado con la evidencia recolectada.