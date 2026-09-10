Crisis en Polimer: trabajadores denuncian salarios adeudados desde enero en Villa Mercedes

La situación laboral en Polimer (Polímeros San Luis) genera preocupación en Villa Mercedes. Desde el sindicato que representa a los trabajadores denunciaron atrasos en el pago de salarios que se remontarían a enero, escalas salariales desactualizadas y falta de aplicación de acuerdos paritarios.

El conflicto fue confirmado por Daniel Espinoza, secretario general del gremio de los plásticos de Villa Mercedes, quien señaló que los empleados continúan presentándose normalmente en sus puestos de trabajo pese a las dificultades para percibir sus haberes.

Según explicó el dirigente gremial, se enviaron notificaciones con el objetivo de obtener precisiones sobre la situación de los trabajadores y regularizar los pagos pendientes.

Trabajadores siguen concurriendo a la planta

Espinoza aseguró que existirían salarios correspondientes a enero aún pendientes de pago, además de diferencias relacionadas con las escalas salariales y las paritarias.

De acuerdo con el representante sindical, los operarios siguen asistiendo a trabajar sin contar hasta el momento con certezas respecto de cuándo se normalizará el pago de los haberes.

El gremio también sostuvo que existirían indicios de ingreso de materia prima destinada a la elaboración de productos, aunque los recursos —según la representación sindical— no estarían llegando a los trabajadores en forma de salarios.

La empresa argumentó una situación de crisis

En el marco del conflicto, el sindicato realizó una inspección y trasladó el caso al área de Relaciones Laborales.

Según relató Espinoza, desde la firma se habría argumentado que Polimer atraviesa un procedimiento preventivo de crisis relacionado con la falta de producción.

El dirigente sindical cuestionó esa explicación al señalar que durante las visitas realizadas a la planta observaron maquinaria con actividad reducida, aunque sostuvo que la producción no estaría completamente detenida.

Hasta el momento, los trabajadores no realizaron una paralización total de las actividades y continúan cumpliendo sus tareas mientras aguardan una respuesta sobre los salarios adeudados.

Una planta inaugurada en 2025

La situación adquiere especial relevancia porque Polímeros San Luis inauguró en mayo de 2025 una nueva planta en el Parque Industrial Sur, en Villa Mercedes.

Poco más de un año después, la empresa atraviesa un conflicto laboral que vuelve a poner el foco sobre la situación de algunas industrias radicadas en la provincia de San Luis y el impacto que las dificultades económicas pueden generar sobre el empleo privado.

El gremio anticipó que continuará con las acciones destinadas a conseguir una respuesta para los trabajadores y la regularización de las obligaciones salariales.

Por el momento, la incertidumbre continúa entre los operarios, que siguen concurriendo a la fábrica mientras esperan una definición sobre el pago de los haberes pendientes.

Fuente: ED