Cristiano Ronaldo le tiró el celular a un niño y “Save the Children” le sacó el cargo de embajador

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, tuvo un pobre desempeño en la derrota del Manchester United a manos del Everton y quedó envuelto en la polémica cuando concluido el encuentro golpeó en la mano a un niño que lo filmaba y la primera consecuencia llego por parte la organización benéfica “Save the Children” que le quitaron el cargo de embajador.

Ronaldo protagonizó un verdadero escandalo tras el incidente que tuvo lugar el sábado, cuando golpeó en la mano Jake Harding, un aficionado de 14 años, a quien le tiró su celular por el impacto y rompió el artefacto luego de la derrota ante el Everton por 1 a 0 en la Premier League.

Cristiano Ronaldo smashed someone’s phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022