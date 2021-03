Cristina criticó a Macri en un acto por el 24 de marzo: “Cuando terminó la dictadura su familia era más rica”

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó hoy un acto por el 24 de Marzo en la ciudad bonaerense de Las Flores junto al gobernador Axel Kicillof, donde criticó a Mauricio Macri, al afirmar que “cuando terminó la dictadura su familia terminó más rica”.

“Hubo sectores que cuando terminó la dictadura, terminaron más ricos que cuando había empezado. Y nos dejaron el regalo de la deuda externa, entre ellos la familia y el grupo económico de ya sabemos quién”, señaló la ex mandataria en referencia a Macri.

“Tuvimos un presidente que la deuda que su familia contrajo la estatizaron gracias a la dictadura. Ellos están en contra del Estado pero se hicieron los otarios cuando la deuda la tuvieron que pagar los argentinos”, cuestionó.

Además, la vicepresidenta sostuvo que “con las políticas de memoria, verdad y justicia y el Juicio a la Juntas se castigaron a los que cometieron esos crímenes, pero a los que los instigaron, apoyaron a hacerlos, a eso no les paso nada nunca”.

Anuncio

Por otro lado, reivindicó la gestión de las vacunas que está haciendo el oficialismo: “¿Quién diría que en medio de esta pandemia atroz que conmueve a la humanidad, que nos ha roto todos los esquemas para gestionar el Estado, quién diría que las únicas vacunas con las que contamos serían vacunas rusas y chinas?”, se preguntó.

Y agregó: “Con visión multilateralista pudimos contar con las vacunas rusas y chinas. No tenemos problemas con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas, dejensé de joder con lo de comunistas. Nunca escondimos nuestros gustos con los intereses internacionales como hacen otros, aunque me guste Nueva York, no confundo la defensa de los intereses de los argentinos”.

Sobre el tramo final de su discurso volvió a exhortar a la oposición a lograr “acuerdos mínimos frente a temas estructurales como el endeudamiento y la economía bimonetaria porque sino va a ser muy difícil gobernar la Argentina, tal vez imposible”.

Previamente, sobre el acuerdo con el FMI que negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, Cristina Kirchner dijo que “los plazos y tasa son inaceptables”, y remarcó: “No tenemos la plata para pagar, creo que este 24 de Marzo debe ayurdanos a reflexionar sobre la necesidad imperiosa de retomar un modelo de producción y empleo, aunque es cierto que las dificultades son extremas”, en referencia a la pandemia.

Minutos antes dio unas palabras el gobernador Kicillof, escoltado por el titular del bloque de Diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, quien reivindicó sus políticas sanitarias para afrontar la pandemia de coronavirus y consideró que eso es “un homenaje a los 30 mil” desaparecidos durante la última dictura militar.

Kicillof dijo además que “cada 24 de Marzo uno piensa como puede hacer honor y mantener viva esas luchas para mantener vivas las políticas de memoria verdad y justicia y de juicio y castigo a los culpables” y criticó que pero tambien con politica “el gobierno anterior de Buenos Aires abandonó el impulso de Néstor y de Cristina Kirchner” en ese tema.

También el mandatario provincial cruzó a “algunos que dicen que hay que privatizar las vacunas, que el que pueda y tenga se compre las vacunas y el que no, se joda”.

La ceremonia se realizó en Las Flores ya que allí se dispuso la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en un ex centro clandestino de detención y tortura, en lo que era la ex Brigada de Investigaciones de la localidad. Durante la última dictadura militar, ese predio fue parte de un circuito represivo que incluyó a otros centros de detención de la región como “Monte Peloni”, la cárcel de Azul y el Regimiento 10 y “La Huerta”, ambos de Tandil.