Cristina Kirchner no irá al búnker del Frente de Todos: “Me han indicado reposo”

La vicepresidenta Cristina Kirchner no asistirá este domingo al búnker del Frente de Todos ubicado en el barrio porteño de Chacarita, para cumplir con el «reposo» que le indicaron sus médicos tras la intervención quirúrgica a la que se sometió hace diez días en el Sanatorio Otamendi.

«Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas», publicó Cristina Kirchner.

A través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta del Senado explicó las razones de su ausencia esta noche, pese a que se especulaba con que asistiría, ya que el jueves había estado en el acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Merlo.

