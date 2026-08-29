Cristina Kirchner y Máximo Kirchner fueron citados por la causa Hotesur-Los Sauces

La Justicia convocó a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, para el próximo viernes 4 de septiembre a las 10:00 en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces.

La información difundida este viernes por Noticias Argentinas señala que la convocatoria se produce dentro de la investigación sobre presuntos mecanismos de retornos o sobornos relacionados con la obra pública. Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.

Qué investiga la causa Hotesur-Los Sauces

El expediente analiza presuntas maniobras realizadas a través de Hotesur, firma vinculada a la actividad hotelera, y Los Sauces, dedicada al negocio inmobiliario.

La acusación busca determinar si determinados pagos efectuados por empresarios que mantuvieron contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas fueron utilizados para canalizar fondos hacia las empresas de la familia Kirchner bajo la apariencia de alquileres de habitaciones de hotel e inmuebles.

Entre los empresarios involucrados en la investigación aparecen Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otros acusados que deberán afrontar el proceso.

Una audiencia clave para el futuro juicio oral

La fecha del 4 de septiembre ya había sido establecida por el Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5) para realizar una audiencia preliminar destinada a ordenar el proceso antes del debate oral.

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La instancia permitirá analizar la prueba incorporada, organizar la lista de testigos, establecer la modalidad de las audiencias y avanzar en la definición del cronograma del juicio.

Uno de los puntos que demoró el comienzo del debate fue la existencia de pericias contables pendientes. En julio, el TOF 5 decidió apartar a uno de los peritos y designar especialistas de la Corte Suprema de Justicia para acelerar la elaboración de un informe considerado relevante para el expediente.

El juicio podría comenzar antes de fin de año

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, el juicio oral podría comenzar antes de finalizar 2026 y desarrollarse con una frecuencia de dos o tres audiencias semanales y modalidad presencial.

La audiencia prevista para septiembre será, en ese sentido, un paso relevante para establecer cómo continuará uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política del país.