Crítica a Emma Watson y Daniel Radcliffe por apoyar a personas trans

La autora británica J.K. Rowling, reconocida mundialmente por su saga de libros “Harry Potter”, ha desatado una nueva controversia al cuestionar públicamente a dos de los protagonistas de las películas basadas en sus obras, Emma Watson y Daniel Radcliffe, por su apoyo a los derechos de las personas trans.

El conflicto surgió después de que Rowling expresara su desacuerdo con la postura de Watson y Radcliffe, quienes se manifestaron a favor de los derechos trans en varias ocasiones. La autora argumentó sus críticas haciendo referencia a estudios recientes difundidos por la BBC que cuestionan los tratamientos para la transición de género en Gran Bretaña.

Rowling no solo reafirmó sus opiniones sino que también dejó claro que no tiene intención de perdonar a los actores que la criticaron anteriormente. Incluso afirmó que las disculpas de Watson y Radcliffe no serían aceptadas, al considerar que se unieron a un movimiento que, desde su perspectiva, busca socavar los derechos de las mujeres y fomentar la transición de menores.

La autora también elogió el trabajo de Hilary Cass en la revisión de la evidencia médica sobre niños en transición, mientras criticaba a los defensores por tergiversar la investigación y causar daño a quienes se oponen a sus ideas.