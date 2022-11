⚽ Croacia y Marruecos igualaron 0 a 0 en la apertura del grupo F

El combinado croata manejó los hilos del partido pero no le encontró la vuelta para poder profundizar en ataque y lastimar a su rival que le propuso un juego de mucho desgaste físico y contó con ocasiones de peligro mediante el contragolpe.

El encuentro arrancó con un interesante ida y vuelta, en el que Marruecos estuvo cerca de abrir el marcador mediante un remate de Hakimi que el arquero Livakovic pudo contener, mientras que Croacia respondió con disparo de media distancia por parte de Perisic luego de una buena individualidad.

El comienzo auspicioso decayó notablemente con el correr de los minutos y apenas hubo lugar para las acciones aisladas Vlasic y Modric que no pudieron romper el cero en la agonía de la primera etapa.

Ya en el complemento, fue Marruecos el que comenzó mejor y acechó a su rival en los primeros 20 minutos mediante la pelota parada y un remate de media distancia de Hakimi para exigir al arquero croata.

Por su parte, cerca de la media hora de juego, Croacia tomó nuevamente las riendas del partido y estuvo cerca de abrir el marcador con un tanto en contra tras un mal despeje y un tiro libre de Luka Modric.

Sobre el final del pleito, el país europeo extendió su dominio y no paso sobresaltos ante un rival que se conformó con el empate y se agrupo de forma tal, que no le permitió a los croatas profundizar en las acciones y cerrarle los caminos del gol.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Mundial Qatar 2022.

Fecha 1 – Grupo F.

Marruecos (0) – (0) Croacia.

Estadio: Al Bayt Stadium.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Nordin Amrabat, Selim Amallah, Azzedine Ounahi; Sofiane Boufal, Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri. DT: Walid Regragui.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric; Nikola Vlasic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric. DT: Zlatko Dalić.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Mario Pasalic por Vlasic (C); 14m Yahia Attiyat Allah por Mazraoui (M); 19m Abdessamad Ezzalzouli por Boufal (M); 25m Marko Livaja por Kramaric (C); 33m Lovro Majer por Kovacic (C); 35m Abderazak Hamdallah por En-Nesyri (M), Abdelhamid Sabiri por Ounahi (M); 44m Mislav Orsic por Perisic (C).