Cuando la música lo es todo: Matute Mami y su “Comenzar de Nuevo”

Matias Cuello construyó su carrera a fuerza de perseverancia, pasión y decisiones difíciles. Hoy, radicado en Concarán, apuesta a su etapa como solista y presenta su nuevo lanzamiento: “Comenzar de Nuevo”.

Desde chico, la música fue parte de su vida, aunque el inicio no fue precisamente arriba de un escenario como cantante. Todo empezó casi de casualidad, en un acto escolar, cuando levantó la mano para bailar y descubrió algo que le cambiaría el rumbo: no tenía vergüenza y el escenario le quedaba cómodo.

Ese primer impulso en la escuela marcó el comienzo de un recorrido que fue creciendo con el tiempo. Fanático del cuarteto y de referentes como Jean Carlos y Walter Romero, comenzó bailando, sumándose a grupos locales y encontrando en la música su lugar.

Con el paso de los años, su camino se fue consolidando. Integró distintas bandas como Los Sabrosos, sarabanda y Los Pacos, donde no solo bailó, sino que también empezó a cantar, hacer coros y tocar instrumentos. El salto definitivo llegó cuando decidió dedicarse de lleno a la música tras terminar el secundario, a los 19 años.

Su carrera lo llevó a recorrer el país con bandas como La Kura, experiencia que le permitió tocar en distintos puntos de Argentina, desde el sur en Perito Moreno hasta el norte en Jujuy. Pero uno de los momentos más importantes llegó cuando fue convocado para formar parte de La Fiesta, la reconocida banda de cuarteto liderada por Cristian “Loco” Amato.

“Fue como jugar en primera”, resume sobre esa etapa que, aunque breve, significó un antes y un después en su carrera. Sin embargo, el final fue abrupto y marcó uno de los momentos más difíciles. Le comunicaron que no continuaría en el proyecto, una situación que eligió procesar con respeto y sin entrar en polémicas.

Lejos de rendirse, regresó y decidió tomar el control de su camino. Primero con Banda Sabor, proyecto que sostuvo durante seis años, y luego dando el paso más importante: lanzarse como solista bajo el nombre Matute Mami.

Instalado en Concarán desde hace más de dos décadas, lugar al que llegó por la música y donde formó su familia, hoy vive de lo que ama. Con el respaldo del sello discográfico FDM, atraviesa una nueva etapa artística que combina experiencia y renovación.

En ese contexto, lanzó recientemente “Comenzar de Nuevo”, un tema que simboliza su presente. Además, ya trabaja en sus propias composiciones, con dos canciones inéditas que planea estrenar en los próximos meses.

Para el artista, cada paso tiene un valor especial. Desde aquellos primeros bailes en la escuela hasta los escenarios del país, su historia es la de muchos músicos del interior que, sin atajos, construyen su lugar a base de constancia.

Hoy, Matute Mami no solo canta cuarteto: cuenta su propia historia en cada canción.