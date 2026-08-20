Curso de Fotografía en Villa Mercedes: una propuesta de formación intensiva a cargo de Javier Borda

El fotógrafo y docente Javier Borda estará al frente de un nuevo Curso de Fotografía destinado tanto a personas que buscan iniciarse en el mundo de la imagen como a quienes ya cuentan con conocimientos y desean profundizar el manejo técnico y creativo de la fotografía.

La propuesta comenzará el miércoles 2 de septiembre y se desarrollará en elestudiowork, con encuentros semanales los miércoles, de 20:30 a 22:30 horas.

Un curso para principiantes y personas con experiencia

La capacitación está dirigida a aficionados, interesados en la fotografía y profesionales, sin que sea indispensable contar con conocimientos previos.

El objetivo es brindar una formación integral que permita comprender el proceso fotográfico, desde sus fundamentos y técnicas tradicionales hasta las herramientas y conceptos vinculados con la fotografía digital.

El curso estará a cargo de Javier Borda, profesional y docente especializado en fotografía, quien acompañará tanto las instancias teóricas como los trabajos prácticos.

Técnica, cámara y construcción de una mirada propia

Durante las clases se abordarán los fenómenos relacionados con la formación y persistencia de la imagen, además del manejo integral de la cámara réflex y sus accesorios.

La capacitación también pondrá especial atención en los aspectos visuales de la fotografía. Los participantes trabajarán sobre técnicas de composición y fenómenos perceptivos, herramientas fundamentales para comenzar a desarrollar una mirada creativa propia.

Aunque la propuesta está planteada inicialmente como un curso básico, contará con apoyo académico, bibliográfico y visual, con contenidos que permitirán avanzar hacia conocimientos de mayor profundidad.

Las clases teóricas estarán acompañadas por proyecciones y material visual, con el propósito de facilitar la comprensión de mecanismos, procesos y diferentes técnicas fotográficas.

Dos módulos y prácticas supervisadas

El programa se encuentra dividido en dos módulos principales. El primero estará orientado a la teoría y técnica fotográfica básica, mientras que el segundo avanzará sobre los conceptos y herramientas correspondientes a las nuevas tecnologías digitales.

Además, los trabajos prácticos serán supervisados directamente por el docente, permitiendo aplicar progresivamente los conocimientos incorporados durante las clases.

¿Es necesario tener una cámara réflex?

Desde la organización indicaron que es altamente recomendable contar con una cámara réflex para realizar el curso. Sin embargo, esto no representa un requisito excluyente, ya que podrán conformarse grupos de prácticas de hasta tres participantes por cámara.

Duración, horarios y costo del Curso de Fotografía

La capacitación tendrá una duración total de tres meses, con una clase semanal de dos horas.

Los encuentros se realizarán los miércoles de 20:30 a 22:30, en elestudiowork, y el inicio está previsto para el miércoles 2 de septiembre.

El valor establecido es de $80.000 mensuales, con pago antes del comienzo de cada mes. También se ofrece la posibilidad de abonar el curso completo mediante un pago de contado de $220.000.

Desde la organización señalaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan realizar la inscripción con anticipación.