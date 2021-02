Daba clases en su camioneta y ahora le regalaron un salón móvil

La pandemia del coronavirus modificó nuestras vidas, aunque esta docente se las rebuscó de la manera más ingeniosa para seguir dando clases, con su pequeña camioneta.

Comprendiendo que no todos los alumnos podían tener una conexión a internet, Nallely Esparza hizo hasta lo imposible para llegar a esas localidades más alejadas.

“La idea nació porque mis alumnos no cuentan con internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases en la caja de mi camioneta con una mesita y sillas“, contó.

Pero esta historia ocurrida en México por supuesto que tiene su final feliz, dado que lo que estaba ocurriendo les llegó a una reconocida marca de autos japonesa.

Ahora, dispone de un enorme “salón de clases móvil” en donde puede recibir a los chicos y chicas de una manera mucho más cómoda.

“Cuando nos enteramos de la labor de esta maestra, nos reunimos para saber cómo podíamos contribuir a este noble trabajo”, apuntó Armando Ávila, Vicepresidente de manufactura de Nissan México.

“Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor manera de hacerlo que otorgando a Nallely una pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con un salón de clases móvil”, agregó.

Por otra parte, la joven relató cómo fue que cambió su vida desde la llegada de la camioneta, sobre todo por la practicidad y la demora en trasladarse a los pueblos.

“Estoy sumamente agradecida, no me esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar seguimiento a los trabajos”, señaló Nallely.