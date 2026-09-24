Dánica anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol: unos 30 trabajadores están afectados

Dorada S.A., la firma que produce la marca Dánica, anunció el cierre definitivo de su planta de Llavallol, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. La actividad finalizará el 30 de septiembre y la decisión afecta a unos 30 trabajadores que permanecían vinculados al establecimiento.

La compañía comunicó la medida mediante un aviso colocado en el ingreso a la fábrica. Según explicó, tomó la decisión después de intentar revertir las dificultades económicas, productivas y operativas que, a su criterio, impedían sostener la planta.

Durante los últimos meses, el establecimiento funcionó con actividad reducida, principalmente dedicada al envasado, en el marco de un acuerdo con el sindicato que vence a fines de septiembre. La empresa indicó que abonará las indemnizaciones previstas por ley.

Los trabajadores instalaron una carpa frente a la fábrica y mantienen una permanencia por turnos. Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y una audiencia con representantes de la firma.

La planta de Llavallol funciona desde fines de la década de 1930. Ya había atravesado anuncios de cierre en 2020 y a fines de 2024. Tras un acuerdo, retomó la actividad en 2025, aunque con una dotación menor. El nuevo anuncio pone fin a casi nueve décadas de historia industrial en esa localidad.