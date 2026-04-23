Dante Gebel se mueve rumbo a 2027: reuniones con la CGT y Martín Llaryora alimentan rumores de candidatura presidencial

El pastor evangélico Dante Gebel volvió a instalarse en el centro de la escena política tras mantener una serie de encuentros con dirigentes sindicales y referentes del peronismo, en un contexto donde crecen las versiones sobre una posible candidatura presidencial de cara a 2027.

Según trascendió, el líder religioso mantiene una estrategia de construcción política gradual, con un enfoque transversal que busca sumar apoyos desde distintos sectores sociales, sindicales y partidarios. Su posicionamiento como figura “outsider” continúa siendo uno de los pilares de su proyección.

En los últimos días, Gebel se reunió con referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri y Juan Pablo Brey, lo que refuerza la hipótesis de un acercamiento al sindicalismo tradicional.

Además, el pastor mantuvo un encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien ya había mostrado gestos de respaldo a su figura en instancias previas, como el espacio político “Consolidación Argentina”.

En paralelo, Gebel grabó una entrevista con el periodista Luis Novaresio, que será emitida en el canal A24, donde se espera que brinde definiciones sobre su rol en el escenario político.

Desde su entorno aseguran que el pastor atraviesa una etapa de intensa actividad política, con el objetivo de consolidar equipos técnicos y delinear un eventual plan de gobierno. “Va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”, indicaron fuentes cercanas.

Una estrategia sin confrontación directa

Uno de los aspectos más destacados del armado político de Gebel es su decisión de evitar confrontaciones directas con el actual gobierno nacional, mientras avanza en conversaciones con sectores del peronismo. La intención, según allegados, sería confluir en una “gran coalición” en el momento oportuno.

Este posicionamiento lo ubica en un lugar singular dentro del mapa político argentino, donde busca captar tanto votantes desencantados como sectores tradicionales que evalúan nuevas figuras de liderazgo.

Contexto político hacia 2027

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, el nombre de Gebel comienza a circular con mayor fuerza en el escenario preelectoral. Su figura combina notoriedad mediática, liderazgo religioso y un discurso que apunta a la renovación política, en un contexto marcado por la fragmentación de los espacios tradicionales.