Danza acrobática y Rock, la fusión perfecta de Julia la pequeña gran bailarina villamercedina

La danza es una pasión que viven miles de personas, cada uno la disfruta a su manera. Algunos solo por pasatiempo y otros de forma profesional, pero la gran mayoría con un gran potencial que viene de cierta manera incorporado en su ADN, tal es el caso de Julia, la pequeña gran bailarina de acrodance que con tan solo 8 años, se adapta a cualquier ritmo y es capaz de armar una coreografía con cualquier género musical.

Julia Kloss Britos, comenzó su carrera de bailarina a los 4 años de edad, haciendo danzas clásicas en la academia Expresarte, con su profesora Andrea Nievas, quien logró que Juli terminara encantada. “Siempre le gusto bailar, miraba la tele y veía como bailaban y le encantaba treparse a todos lados”, cuenta su mamá Alejandra, quien sin dudarlo apoyó a su pequeña desde un comienzo y cuando recibió la recomendación de la academia de danzas Expresarte probó y quedó más que conforme “Es una excelente academia, los profesores son super profesionales, muy contenedores y realizan galas increíbles”

Los años siguieron corriendo y Julia conoció en su amada academia otros estilos de danza. En una de las galas del año 2018 vio por primera vez una coreografía de acrodance y decidió formarse en esa disciplina también y ponerla como su fuerte. Este año a pesar de la pandemia, descubrió y comenzó a bailar Jazz, estilo que junto a acrodance aprende con su profesora y directora de la academia, Yesica “Yeca” Condori.

“Julia se la pasa ensayando en casa, lo que es el baile clásico, como lo que es acro y jazz, bueno en acro hace años que la veo que practica y hace acrobacias, algunas veces me da terror, pero bueno está constantemente en movimiento” cuenta su mamá quien es la que la lleva cuatro veces a la semana a la academia y la ve todo el tiempo tratando de superarse y de cada día aprender mucho más “Cuando algo no le sale, tiene su momento de ponerse mal, pero ahí no más arranca y hasta que no le sale no para”.

“Lo que me gusta del ballet es que te enseñan, las profesoras son buenas buenísimas, me encanta danza, acro y jazz por que son mis cosas favoritas y las amo” cuenta la pequeña Julia y también agrega “Cuando bailo me late mucho el corazón porque estoy orgullosa”.

Julia tiene una hermanita menor, Milagros (6 años) que también baila y juntas aprenden en la misma academia, ubicada en Pringles y Rufino Barreiro. Pero quién les heredó esa pasión fue su mamá, y no solo esa pasión sino también el gusto musical, amante del rock, Alejandra les hace conocer ese mundo y Julia supo fusionar esas dos pasiones.

La pequeña aparte disfruta de ir al colegio y su mamá nos cuenta que es muy aplicada en todas las materias.

Julia creó una hermosa coreografía con una canción bien roquera de la famosa banda AC/DC, disfrútala aquí: https://www.facebook.com/100033338328391/videos/498631314591475/