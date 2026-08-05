Darío Cuello explicó por qué desapareció: dijo que estaba escondido y deprimido en un campo cerca de su casa

Luego de ser encontrado con vida tras varios días de intensa búsqueda en Tilisarao, Darío Cuello brindó su versión de los hechos ante la Justicia. Según informó el Procurador General de San Luis, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, el joven manifestó que permaneció oculto en un campo cercano a su vivienda porque atravesaba un cuadro de depresión y no se animaba a volver a su casa.

El caso de Darío Cuello mantuvo en vilo a la comunidad de Tilisarao, en el departamento Chacabuco, luego de que su desaparición movilizara un importante operativo policial, vecinos y familiares que participaron activamente de su búsqueda.

Tras ser hallado con vida, el Procurador General de San Luis, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, reveló que el joven declaró haber permanecido escondido en un campo ubicado cerca de su domicilio.

De acuerdo con el funcionario judicial, Cuello relató que atravesaba un estado de profunda depresión y que, mientras permanecía oculto, escuchaba el despliegue de la búsqueda, aunque no se acercaba porque sentía vergüenza de regresar con su familia.

El procurador explicó que estas manifestaciones fueron realizadas en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras su desaparición y que ahora permitirán avanzar en el cierre de la investigación sobre el caso.

Una búsqueda que movilizó a toda la comunidad

La desaparición de Darío Cuello generó una fuerte repercusión en Tilisarao. Durante varios días se realizaron rastrillajes, operativos policiales y allanamientos, mientras familiares, vecinos e instituciones colaboraban para intentar dar con su paradero.

La incertidumbre también derivó en manifestaciones públicas y pedidos de respuestas por parte de la comunidad, hasta que finalmente el joven fue localizado con vida y trasladado para recibir asistencia médica y contención.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para completar el expediente, aunque las declaraciones brindadas por el joven permiten reconstruir las circunstancias que rodearon su desaparición.