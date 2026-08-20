Daza aseguró que el proceso de desinflación continuará y afirmó que se sostiene sobre “bases sólidas”

El viceministro de Economía, José Luis Daza, ratificó este jueves la continuidad del proceso de desinflación en la Argentina y aseguró que la estrategia aplicada por el Gobierno se encuentra asentada sobre “bases sólidas” que permitirían sostener la reducción de la inflación en el tiempo.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el Council of the Americas 2026, desarrollado en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, donde expuso en reemplazo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien no asistió por problemas de salud.

Daza ratificó la continuidad de la desinflación

Durante su presentación ante empresarios y referentes del sector público y privado, Daza sostuvo que el proceso de desaceleración de los precios continuará y señaló que actualmente la inflación no representa un motivo de preocupación para el equipo económico.

El funcionario afirmó que el programa para reducir la inflación se desarrolla sobre fundamentos que considera sólidos y remarcó que, desde la perspectiva del Ministerio de Economía, el esquema resulta sostenible en el tiempo.

Las declaraciones se producen luego de conocerse el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC): en julio la inflación fue del 2,1%, frente al 1,9% registrado en junio. En los primeros siete meses de 2026, los precios acumularon una suba del 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

“La Argentina ya cambió”

Además de referirse a la inflación, Daza aseguró que la economía argentina atraviesa una transformación estructural y consideró que los cambios tendrán impacto en diferentes sectores productivos.

En ese sentido, proyectó una mayor demanda de trabajadores especializados y estimó que el país necesitará al menos 18.000 ingenieros por año, además de soldadores, electricistas, mecánicos, contadores y otros profesionales y oficios vinculados al crecimiento de distintas actividades.

En materia financiera, el viceministro señaló además que el Gobierno se encuentra “muy adelantado” en el proceso de compra de reservas, uno de los puntos que el equipo económico considera centrales para fortalecer la situación macroeconómica.

Equilibrio fiscal y respaldo al programa económico

Daza también vinculó el proceso de desinflación con la política de equilibrio fiscal impulsada por la administración del presidente Javier Milei.

Según el funcionario, actualmente existe un consenso más amplio sobre la necesidad de mantener las cuentas públicas equilibradas y reducir el tamaño del Estado. También destacó la decisión del Gobierno de respetar los contratos como uno de los elementos destinados a generar previsibilidad y confianza para las inversiones.

El Council of the Americas 2026 reunió este jueves 20 de agosto en Buenos Aires a funcionarios, empresarios y referentes del sector privado para analizar las perspectivas políticas y económicas de la Argentina. Se trata de la 23ª edición del tradicional encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).