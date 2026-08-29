De Villa Mercedes a Mendoza: Adminiad acelera su expansión y llevó su modelo a más de 50 emprendedores

Lo que comenzó en Villa Mercedes como una solución tecnológica para problemas concretos de administración empresarial continúa ganando terreno fuera de San Luis. Adminiad, el emprendimiento liderado por Matías Becher, concretó una nueva instancia de capacitación destinada a más de 50 emprendedores y comerciantes, principalmente de Luján de Cuyo, Mendoza, con el objetivo de ayudarlos a abandonar progresivamente la gestión basada en planillas y registros manuales para avanzar hacia un modelo sustentado en información digital.

La actividad representa otro paso en el crecimiento regional del proyecto villamercedino, que viene desarrollando herramientas orientadas a PyMEs, comercios y emprendimientos, combinando sistemas de gestión, automatización e inteligencia artificial.

En diálogo con Villa Mercedes Info, Becher explicó que la convocatoria superó las fronteras mendocinas y contó incluso con participantes de San Luis.

“Convocamos a más de 50 emprendedores de Mendoza, de Luján de Cuyo preferentemente, pero entraron de varios lados. Participó gente de San Luis también”, señaló.

De la experiencia empresarial a una capacitación práctica

El encuentro tuvo una duración aproximada de una hora y media y estuvo orientado especialmente a quienes todavía administran buena parte de sus negocios mediante anotaciones, planillas y procedimientos manuales.

El objetivo fue mostrar cómo la digitalización de la información puede convertirse en una herramienta cotidiana para conocer con mayor precisión qué está ocurriendo dentro de una empresa.

Según explicó Becher, la capacitación no estuvo planteada únicamente desde la teoría.

“Fue la transmisión de mi experiencia real a los emprendedores”, contó el empresario villamercedino.

Ese concepto forma parte de la identidad que Adminiad intenta imprimirle a su propuesta: utilizar situaciones surgidas de la administración de empresas reales para desarrollar herramientas que posteriormente puedan ser aplicadas por otros comerciantes y emprendedores.

Más que una capacitación: cada participante se llevó una herramienta para comenzar

Uno de los aspectos distintivos de la jornada fue que los participantes no solamente recibieron capacitación.

A partir del acuerdo que posibilitó la iniciativa en Mendoza, quienes participaron pudieron acceder a la versión básica del sistema de gestión de Adminiad, con la posibilidad de comenzar inmediatamente a digitalizar sus operaciones.

“Les dimos el sistema de gestión para que ya empiecen a trabajar a partir de hoy mismo en su comercio o emprendimiento de forma digital y abandonen la planilla y la lapicera”, explicó Becher a Villa Mercedes Info.

El planteo busca atacar uno de los problemas habituales de los pequeños negocios: la existencia de información dispersa o directamente inexistente sobre aspectos centrales de su funcionamiento.

Porque digitalizar un comercio no significa simplemente reemplazar el papel por una pantalla.

Significa empezar a generar datos.

Por qué los datos pueden cambiar el destino de un emprendimiento

Ese punto resulta central para comprender la propuesta.

Una pequeña empresa puede vender todos los días y, sin embargo, desconocer con precisión qué productos son realmente rentables, cómo evoluciona su stock, cuáles son sus costos, qué margen obtiene, cuánto dinero ingresa y egresa o dónde comienzan a aparecer desvíos.

Cuando esa información no existe o llega tarde, también se reduce la capacidad de reacción.

La utilización sistemática de datos permite observar tendencias y detectar señales que, en una administración exclusivamente manual, pueden permanecer ocultas hasta convertirse en un problema mayor.

Por eso, la digitalización puede contribuir a disminuir riesgos operativos y administrativos, aunque por sí sola no garantice el éxito de un negocio.

La diferencia está en la información disponible para decidir.

Un emprendedor que conoce sus números puede detectar una caída en determinados productos, cambios en sus costos, inconsistencias en inventarios o movimientos financieros que requieren atención.

Y puede hacerlo antes de que el problema sea irreversible.

De la intuición a las decisiones basadas en información

Durante décadas, miles de pequeños comercios argentinos fueron administrados fundamentalmente a partir de la experiencia y la intuición de sus propietarios.

Ambas siguen siendo valiosas.

La tecnología agrega una tercera herramienta: evidencia concreta.

La propuesta impulsada por Adminiad apunta precisamente a combinar el conocimiento del comerciante con información generada por su propia actividad.

En ese esquema, herramientas de automatización e inteligencia artificial pueden ayudar a procesar datos y simplificar tareas que anteriormente requerían carga manual, permitiendo que el responsable del negocio concentre mayor atención en interpretar lo que ocurre y decidir.

El desafío no es convertir al emprendedor en especialista en sistemas, sino hacer que la tecnología trabaje detrás de una interfaz suficientemente sencilla para incorporarla a la rutina comercial.

Un desarrollo tecnológico que salió de Villa Mercedes

La experiencia en Mendoza adquiere además una dimensión particular para Villa Mercedes y San Luis.

Adminiad no nació en uno de los grandes centros tecnológicos argentinos. Su desarrollo comenzó en el interior del país, a partir de dificultades empresariales concretas detectadas por Matías Becher y su equipo.

Desde allí comenzó una expansión que progresivamente llevó la propuesta hacia otras provincias y mercados.

El proyecto villamercedino consiguió además exposición en medios nacionales especializados en economía, empresas, tecnología y emprendedurismo, mientras avanzó con iniciativas destinadas a ampliar el acceso de pequeños negocios a herramientas de administración digital.

La capacitación realizada para emprendedores mendocinos aporta ahora un elemento adicional: el conocimiento y la tecnología desarrollados en Villa Mercedes comienzan a utilizarse como herramientas de formación fuera de San Luis.

Tecnología desarrollada en el interior para problemas que se repiten en todo el país

El crecimiento de Adminiad también pone sobre la mesa una realidad que excede a una empresa particular.

Los problemas que enfrenta un pequeño comerciante de Villa Mercedes pueden ser prácticamente los mismos que atraviesa otro en Mendoza, Córdoba, Rosario o Buenos Aires.

Cambian las ciudades. El desafío administrativo muchas veces es idéntico.

Controlar mercadería, registrar operaciones, conocer costos, organizar proveedores, analizar ventas y disponer de información confiable son necesidades comunes a prácticamente cualquier actividad comercial.

Allí aparece una de las posibilidades de escalabilidad del proyecto: una solución desarrollada para un problema local puede encontrar mercado nacional e incluso regional cuando ese mismo problema se repite en miles de empresas.

Un emprendedor villamercedino que empieza a jugar fuera de casa

Para Villa Mercedes, el recorrido tiene además un valor simbólico.

Durante años, hablar de startups, inteligencia artificial, software empresarial o ecosistemas tecnológicos argentinos remitió principalmente a los grandes centros urbanos.

Experiencias como la de Adminiad muestran que esa geografía puede comenzar a modificarse.

Desde una ciudad del interior de San Luis, un emprendimiento tecnológico logró desarrollar productos propios, captar usuarios, participar de espacios empresariales nacionales y comenzar a transferir su experiencia a emprendedores de otras provincias.

El webinar realizado con comerciantes de Mendoza es una fotografía de ese proceso.

Más de 50 personas conectadas para escuchar la experiencia de un empresario de Villa Mercedes y, al finalizar, comenzar a utilizar una herramienta tecnológica desarrollada desde San Luis.

El desafío que viene

El crecimiento regional también eleva la vara.

Adminiad deberá demostrar ahora que puede sostener esa expansión, acompañar a una cantidad creciente de usuarios y conseguir que la tecnología genere mejoras medibles en la administración cotidiana de los negocios que la adoptan.

Pero existe un primer dato que resulta difícil pasar por alto: el proyecto ya comenzó a trascender el mercado donde nació.

La historia dejó de ser solamente la de un emprendedor villamercedino que creó una herramienta para solucionar un problema propio.

Empieza a ser la historia de tecnología desarrollada en Villa Mercedes que encuentra usuarios, acuerdos y oportunidades fuera de San Luis.

Y detrás de cada comercio que reemplaza registros dispersos por información organizada aparece una idea sencilla pero determinante para cualquier empresa: no alcanza con trabajar mucho; también hay que saber qué dicen los números para decidir a tiempo.