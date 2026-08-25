De Villa Mercedes al mas allá: Adminiad, la startup que convirtió problemas cotidianos en soluciones para empresas

Hay emprendimientos que nacen detrás de un escritorio y otros que aparecen cuando alguien se detiene frente a un problema cotidiano y se pregunta si no existe una manera mejor de hacer las cosas. La historia de Adminiad pertenece al segundo grupo.

La empresa tecnológica tiene sus raíces en Villa Mercedes, San Luis, pero su desarrollo comenzó a trascender rápidamente los límites provinciales. Su fundador, Matías Becher, convirtió dificultades que conocía de primera mano en el ámbito empresarial en soluciones digitales destinadas a comercios, emprendedores, PyMEs y empresas.

El crecimiento hizo que la experiencia comenzara a llamar la atención fuera de la provincia. En los últimos meses, la historia de Adminiad fue recogida por medios nacionales especializados en negocios, tecnología y emprendedurismo, mientras la compañía avanzó con capacitaciones y proyectos en distintos puntos del país.

El problema apareció antes que la solución

La historia comenzó mucho antes de que existiera el nombre Adminiad.

Becher tenía apenas 18 años cuando ya coordinaba un equipo de 25 personas dentro de uno de los negocios familiares. Allí comenzó a detectar una dificultad que años después terminaría siendo central en su proyecto: muchas empresas podían funcionar correctamente en lo comercial, pero encontraban serios obstáculos a la hora de ordenar la administración, controlar inventarios y convertir la información cotidiana en datos útiles para tomar decisiones.

La idea comenzó a tomar forma con mayor claridad en 2023.

Mientras observaba cómo se contabilizaba mercadería y se cargaban manualmente los productos en una computadora, apareció una pregunta sencilla: ¿por qué una factura no podía digitalizarse automáticamente utilizando inteligencia artificial?

Ese interrogante terminó convirtiéndose en desarrollo.

A comienzos de 2025, el proyecto tomó impulso con una inversión inicial de alrededor de US$35.000 de recursos propios y un equipo integrado por desarrolladores y personal administrativo.

Inteligencia artificial aplicada a problemas reales

Uno de los desarrollos que permitió diferenciar a Adminiad fue justamente la incorporación de inteligencia artificial a procesos administrativos cotidianos.

El sistema puede interpretar una factura a partir de una fotografía y utilizar esa información para automatizar tareas relacionadas con productos, cantidades, costos, precios e inventarios.

La tecnología utilizada combina herramientas de reconocimiento de imágenes con modelos de inteligencia artificial y busca reducir una tarea que todavía demanda horas de trabajo manual en miles de pequeños comercios.

Pero el proyecto fue ampliándose.

Actualmente, la plataforma permite gestionar aspectos como ventas, stock, compras, caja, clientes, proveedores y reportes desde distintos dispositivos, con una premisa que atraviesa todo el desarrollo: que la tecnología pueda ser utilizada también por personas sin conocimientos informáticos avanzados.

De una necesidad interna a una solución para toda una industria

El recorrido dio posteriormente otro salto.

Adminiad forma parte del mismo grupo empresario que CDA, una embotelladora desde la cual surgió otro desafío: centralizar pedidos y cuentas, controlar envases entregados y devueltos, realizar el seguimiento de vehículos y administrar equipos.

Otra vez, la respuesta fue desarrollar tecnología.

Lo que inicialmente se creó para ordenar la operación interna terminó convirtiéndose en una solución comercializable para otras embotelladoras y distribuidoras que enfrentaban dificultades similares.

La experiencia resume buena parte de la filosofía del proyecto: primero detectar un problema concreto, resolverlo dentro de una empresa real y luego evaluar si esa solución puede servirle a otros.

Así, una herramienta desarrollada en Villa Mercedes comenzó a transformarse en un producto con posibilidades de expansión regional.

Más de 700 comercios y una propuesta que busca ser accesible

Uno de los principales desafíos para cualquier startup es conseguir que una buena idea sea efectivamente utilizada.

Adminiad logró superar esa primera barrera.

Durante su proceso de expansión, la plataforma alcanzó a más de 700 comercios distribuidos en distintos puntos de la Argentina, con presencia informada en provincias y ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires.

La empresa también decidió mantener una versión gratuita, destinada principalmente a emprendedores y pequeños negocios que necesitan comenzar a digitalizar su administración sin afrontar inicialmente el costo de una plataforma más compleja.

La apuesta no pasa únicamente por vender software.

Detrás aparece una idea más amplia: democratizar herramientas de gestión que durante mucho tiempo estuvieron asociadas a empresas de mayor tamaño.

Del software a la educación para emprendedores

Con el crecimiento del proyecto apareció otro diagnóstico.

Tener tecnología disponible no garantiza necesariamente que una empresa sepa administrarse.

Por eso, Adminiad comenzó a desarrollar también una comunidad de contenidos gratuitos vinculados con administración, finanzas, recursos humanos, liderazgo, bienestar laboral y organización empresarial, entre otras áreas.

El objetivo es acompañar al emprendedor más allá del software y ofrecer conocimientos que puedan trasladarse directamente al funcionamiento diario de un negocio.

La compañía comenzó además a llevar esa experiencia al territorio mediante capacitaciones y acuerdos con gobiernos locales.

Una de esas experiencias tuvo lugar en Luján de Cuyo, Mendoza, donde más de 100 comerciantes y emprendedores participaron de una jornada encabezada por Becher sobre administración, control de stock, ventas, organización financiera y digitalización. La convocatoria había registrado 217 inscriptos.

La estrategia apunta a extender este tipo de acciones a diferentes municipios del país.

Una empresa villamercedina que comenzó a mirar Latinoamérica

El crecimiento también abrió una nueva etapa.

Aunque su centro de operaciones continúa estando en Villa Mercedes, la mirada de Adminiad dejó de estar limitada geográficamente a San Luis.

La compañía comenzó a explorar mercados latinoamericanos y manifestó especial interés por países como México, Colombia y Perú, donde existe una enorme cantidad de pequeños comercios que atraviesan problemas administrativos similares a los detectados originalmente en Argentina.

La plataforma también comenzó a registrar presencia fuera del país: durante 2026 se informó que contaba con clientes en Uruguay y contactos comerciales orientados a otros mercados regionales.

En paralelo, la empresa trabaja sobre desarrollos vinculados con inteligencia artificial aplicada a la educación administrativa, buscando que la tecnología no solamente procese información, sino que pueda acompañar al comerciante en la interpretación de su propio negocio.

El salto al ecosistema emprendedor nacional

Otro punto de inflexión llegó con Endeavor Cuyo.

Adminiad fue seleccionada durante 2025 para participar del programa HIT, una experiencia que permitió a Becher vincularse con empresarios, mentores y emprendedores de otros puntos del país.

Ese contacto con ecosistemas empresariales más desarrollados reforzó una idea que el fundador comenzó a plantear también para San Luis: generar conexiones para que quienes emprenden desde el interior puedan acceder a capacitación, experiencias, vínculos e inversiones sin que la ubicación geográfica se convierta necesariamente en una limitación.

Innovar también desde Villa Mercedes

La historia de Adminiad permite observar un fenómeno que muchas veces queda fuera del radar nacional: la innovación tecnológica argentina no ocurre solamente en Buenos Aires o en los grandes polos empresariales.

También puede comenzar observando una factura, un depósito, una computadora, una camioneta de reparto o el funcionamiento cotidiano de una empresa en Villa Mercedes.

Desde allí, una necesidad interna se convirtió primero en software. Después en una plataforma de gestión. Más tarde en una propuesta educativa. Y finalmente en un proyecto que empezó a cruzar fronteras provinciales y nacionales.

El desafío ahora será sostener esa expansión.

Pero hay algo que el recorrido ya consiguió demostrar: una solución pensada en Villa Mercedes puede resolver problemas que existen mucho más allá de Villa Mercedes.

Y quizás allí esté la parte más interesante de la historia.

No se trata solamente de exportar tecnología. Se trata de demostrar que desde el interior también se puede crear, innovar, desarrollar conocimiento y construir empresas capaces de competir en mercados cada vez más amplios.