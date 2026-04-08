Declararon imputable al hombre acusado de matar a su madre en Villa Mercedes

El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por el homicidio ocurrido el pasado 18 de marzo en Villa Mercedes, donde un hombre fue acusado de asesinar a su madre en el interior de su vivienda.

El hecho tuvo lugar entre las 20:30 y las 21 horas en un domicilio de calle Ivanowsky, donde el imputado, identificado como Fabricio Rotte, habría atacado a la víctima con un arma de gran porte, provocándole la muerte.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el 27 de marzo, instancia en la que se lo imputó por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, uno de los más graves previstos en el Código Penal argentino. Como medida de coerción, la Justicia ordenó la prisión preventiva.

La clave: la imputabilidad del acusado

Durante esa audiencia, la Fiscalía había señalado que aguardaba la ampliación de una pericia psiquiátrica, fundamental para determinar la imputabilidad del acusado, es decir, su capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en consecuencia.

El informe fue elaborado por el área de psiquiatría del Cuerpo Profesional Forense de la Segunda Circunscripción Judicial, y sus conclusiones resultaron determinantes para el avance del proceso.

Sin brote psicótico y con conciencia de sus actos

Según el estudio, Fabricio Rotte no presentó un brote psicótico agudo al momento del hecho, lo que implica la ausencia de alucinaciones o delirios durante el ataque.

En cambio, los especialistas señalaron que ese día el imputado tuvo una reacción de agresividad y violencia, desencadenada como respuesta a una situación de frustración y enojo, considerada como “incomprensible” en su intensidad.

Además, el informe indicó que los episodios de agresividad pueden manifestarse sin estar necesariamente vinculados a los síntomas cognitivos o positivos de un trastorno esquizofrénico de base.

En ese sentido, se concluyó que el acusado presentaba un nivel de claridad de conciencia suficiente como para comprender y dirigir sus acciones, lo que refuerza su condición de imputable ante la Justicia.

Próximo paso: elevación a juicio

Tras conocerse estos resultados, desde la Fiscalía informaron que en un corto plazo se solicitará la audiencia de elevación a juicio, lo que marcará el avance hacia una instancia clave del proceso penal.

El caso genera fuerte impacto en Villa Mercedes, tanto por la gravedad del hecho como por el vínculo entre víctima y victimario, en un contexto que ahora queda atravesado por la confirmación de la responsabilidad penal del acusado.