Declaró la hermana de la nena que denunció al entrenador por abuso sexual

Villa Mercedes (ED) Desde este jueves, en el Juzgado de Instrucción Penal 1 de Villa Mercedes, comenzaron a desfilar los primeros testigos citados en la investigación por los presuntos abusos de un entrenador de básquet a A., una nena de seis años. Una de esas personas fue la hermana adolescente de la criatura, quien fue la primera a quien la niña le dio a entender lo que el hombre le hacía cuando iba a entrenar al instituto de la Sociedad Italiana.

Después declararon otros testigos, que también asisten a ese club y otros que sabían que el vínculo entre el denunciado y la nena no era solo el de un simple profesor de básquet, sino que él la conocía de toda la vida porque era amigo de su familia desde hacía años.

G., la hermana de 17 años de la chiquita, fue la primera persona a quien A. le confesó que el denunciado le había dicho que fuera a entrenar con pollera y no con pantalón. “Mi hija más grande fue quien notó los primeros signos de que algo pasaba”, contó C.D.C., la madre de la niña.

Los testigos que declararon después fueron, en algunos casos, otros entrenadores de ese deporte, cuyos nombres se desprendieron del testimonio de C.D.C., porque la mujer los propuso. “Se trata de personas que nos conocen del club y que se pusieron a disposición, de manera voluntaria, para contar el tipo de vínculo que mi hija tenía con él (el profesor sindicado), porque para la Justicia no es lo mismo que sea un simple entrenador a que sea alguien que tenía confianza con la familia, que era lo que tenía ese hombre con nosotros”, explicó.

La mujer detalló que el denunciado vio crecer a sus hijas, porque como ella jugó al básquet toda su vida, se conocen desde su juventud. “Es más, me conoce a mí desde chica, si él es mucho más grande que yo. Yo entrenaba con él cuando estaba en Smata. Después fui maestra particular de su hijo más chico. Iba a mi casa a tomar mates. Con él organizábamos muchas cosas del básquet femenino. Hasta fue al cumpleaños de 15 de mi nena más grande. No era solo un profesor, era nuestro amigo”, ahondó.

C.D.C. también relató que el miércoles declaró A. La entrevista con los psicólogos de la Cámara Gesell empezó a las 10:30 y duró alrededor de dos horas y media. “Nos explicaron que a partir de ese momento, o sea del miércoles a las 14, los profesionales cuentan con hasta cinco días corridos para presentar los informes de la Cámara Gesell”, reveló.

La conclusión de los expertos del Poder Judicial sobre lo que la criatura narró de los ultrajes (entre lo que valorarán la veracidad del relato y la presencia de patrones o signos propios de una víctima de abuso en la nena) será crucial para las futuras medidas que pueda adoptar el juez instructor Alfredo Cuello, la próxima semana.