Defensa Civil celebró 33 años con obras, reconocimientos y anuncios institucionales

La ciudad de Villa Mercedes conmemoró el 33º aniversario de Defensa Civil con un acto oficial en el edificio municipal ubicado sobre Avenida Mitre 1025, que contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera. La jornada incluyó inauguraciones, reconocimientos y definiciones políticas con proyección provincial.

En ese marco, se habilitaron las refacciones del Centro de Comunicaciones, una mejora estratégica que apunta a optimizar la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, se presentó el nuevo Comando de Operaciones de Emergencias Municipal, herramienta clave para fortalecer la prevención y la asistencia en situaciones críticas.

El subsecretario de Defensa Civil, Federico Barroso, fue el encargado de abrir la ceremonia y destacó el proceso de modernización del área: “En medio de esta celebración estamos haciendo grandes cambios como las remodelaciones, pintado hasta el último detalle”. Señaló que las obras forman parte de una política de modernización del Estado municipal impulsada por la gestión de Frontera.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de Jorge Barroso, fundador de la repartición, quien recordó los inicios del organismo: “Nada lo hice solo, todos los que me acompañaron fueron fundadores. Nos costó mucho lograr una Defensa Civil sólida y solidaria con los vecinos”. También rememoró que asumió el desafío con su experiencia como bombero voluntario.

Durante su discurso, el intendente Maximiliano Frontera resaltó el compromiso del equipo: “Actúan en momentos difíciles, siempre están a disposición, incluso exponiendo sus propias vidas. Trabajan mucho en la prevención, como lo vemos en las escuelas. Son un orgullo para nosotros”.

Por su parte, el gobernador Claudio Poggi valoró la articulación institucional local: “La capacidad que tienen en Villa Mercedes para trabajar en equipo entre distintas instituciones es una virtud que hay que imitar”. Además, aprovechó su visita para referirse a la propuesta de reforma constitucional, que contempla declarar a la ciudad como capital alterna de la provincia. “Buscamos institucionalizar la presencia del gabinete provincial en Villa Mercedes, con trabajo semanal en el territorio”, explicó.

En el cierre del acto, se entregaron reconocimientos a la institución y a Dora Muñoz, una de las primeras operadoras de Defensa Civil. También se descubrió una placa conmemorativa, se entonó el cumpleaños feliz y se compartió el tradicional corte de torta. La ceremonia incluyó una invocación religiosa a cargo del padre Sergio Simunovich y finalizó con una recorrida por las instalaciones renovadas.