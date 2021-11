Defensa y Justicia aplastó 4 a 0 a Atlético Tucumán y se metió en puestos de Sudamericana

Defensa y Justicia aplastó hoy por 4 a 0 a Atlético Tucumán en el estadio “Monumental José Fierro” en un partido correspondiente a la fecha 22 del torneo de la Liga Profesional y se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Con un gol de Miguel Merentiel a los 20 minutos de la etapa inicial, el “Halcón” abrió el marcador como visitante ante un débil anfitrión, cuyo nivel decayó aún más en el segundo tiempo.

Es que los dirigidos por Sebastián Beccacece se florearon y estiraron la diferencia con tantos de Gabriel Hachen, Walter Bou -de penal- y Francisco Pizzini ,y se ubicaron como escolta del líder River en la tabla de posiciones junto a Talleres de Córdoba.

Con este resultado, además, el elenco de Florencio Varela se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Atlético Tucumán, que se encuentra entre los equipos del fondo de la Liga Profesional, sigue sin ganar desde la llegada del entrenador Pablo “Cholo” Guiñazú.

Anuncio

El duelo expuso la contracara de ambos equipos: Defensa cosechó 25 de los últimos 27 puntos, mientras que Atlético Tucumán sólo ganó un encuentro de once.

No obstante, los primeros 20 minutos mostraron la mejor versión del conjunto de Guiñazú, que tuvo la posibilidad de romper el cero con un gol mal anulado a Renzo Tesuri por una inexistente posición adelantada.

A partir de allí, fue un monólogo del “Halcón”, que hasta tuvo chances para aumentar el resultado en medio de un clima de intensos reproches por parte de los hinchas del “Decano”.

Ahora, Defensa y Justicia alcanzó los 52 puntos en la tabla anual y escaló hasta la octava posición, a la espera del resto de los partidos de la jornada que continuará entre esta noche y mañana.

Síntesis del partido:

Atlético Tucumán – Defensa y Justicia.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Árbitro: Andrés Gariano.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Abel Bustos, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruíz Rodríguez y Ramiro Carrera. DT: Pablo Guiñazú.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripiccio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Marcelo Benítez; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen, Carlos Rotondi; Walter Bou y Miguel Merentiel. DT: Sebastián Beccacece.

Goles en el primer tiempo: 20m. Miguel Merentiel (DyJ).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Gabriel Hachen (DyJ); 22m. Walter Bou -de penal- (DyJ); 30m. Francisco Pizzini (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Leonardo Heredia por Ramiro Carrera (AT), Franco Coman por Renzo Tesuri (AT) y Emanuel Rosales por Joaquín Pereyra (AT); 25m. Raúl Loaiza por Gabriel Hachen (DyJ); 30m. Óscar Benítez por Ramiro Ruíz Díaz (AT); 32m. Alexis Soto por Marcelo Benítez (DyJ); 39m. Matías Rodríguez por Nicolás Tripicchio (DyJ) y Braian Rivero por Kevin Guitiérrez (DyJ).