Del Potro se someterá a una nueva operación de rodilla: “Mi deseo es estar en los Juegos Olímpicos”

El tandilense no compite desde junio de 2019 debido a una lesión de la que aún no puede recuperarse pese a haber pasado por tres operaciones. Además, habló del fallecimiento de su padre.

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy que se someterá este martes a una nueva operación en la rodilla derecha para intentar volver a jugar al tenis, con el objetivo de poder participar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputarán desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto próximos.

“Me encuentro en Chicago (Estados Unidos), hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla y una de las noticias es que mañana me voy a someter a una nueva cirugía de rodilla”, manifestó Del Potro en un video compartido a través de sus redes sociales.

Y añadió: “Hemos probado muchísimos tratamientos alternativos y no tuve buenos resultados, creemos que la mejor opción es la cirugía. Él sabe que tengo que volver a jugar al tenis y mi deseo de estar en los Juegos Olímpicos, por lo que lo mejor es hacerlo lo antes posible”.

Del Potro no compite desde junio de 2019, debido a una lesión en la rodilla derecha de la que aún no puede recuperarse pese a haberse sometido a tres operaciones.

El tenista padece ese dolor desde octubre de 2018, cuando se dañó la rótula en el torneo Master 1000 de Shanghai, en China, mientras estaba en el puesto 4 del ranking mundial.

En total, son siete las intervenciones a las que se sometió “La Torre de Tandil” hasta el momento: además de las ya mencionadas, fueron tres en la muñeca izquierda y una en la derecha.

Por otra parte, el tandilense se refirió al fallecimiento de su padre en enero de este año como consecuencia de un paro cardiorespiratorio, después de haber permanecido internado durante más de un mes en una clínica privada de Buenos Aires.

“No vienen siendo semanas fáciles, desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo, pero también un día me levanté, llamé al médico y le dije que lo intentáramos. Siento la fuerza que me mandan desde arriba”, agregó.

El ex top ten, que está en pleno proceso de recuperación, ya había reaparecido de manera pública para la entrega de los Premios Konex, donde fue galardonado el pasado 10 de marzo.

“Toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar para pasar por esta nueva piedra en el camino. Les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense”, finalizó el tenista.