Demoraron a dos hombres acusados de agredir a una persona con discapacidad en Villa Mercedes

Dos hombres, de 23 y 26 años, fueron demorados este viernes 2 de octubre en Villa Mercedes, luego de ser señalados como presuntos participantes en la agresión física a una persona con discapacidad, a quien habrían intentado sustraerle sus pertenencias.

El procedimiento fue realizado durante la tarde por efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, mientras efectuaban recorridos en inmediaciones de las calles Montevideo y Rivadavia.

Según informó un transeúnte a los policías, un grupo de personas había agredido previamente a un hombre con discapacidad en ese sector. Con las características aportadas, los uniformados realizaron un recorrido por la zona.

Los sospechosos fueron localizados en la intersección de Urquiza y Sargento Baigorria. Allí, ambos fueron identificados por el personal policial.

Posteriormente, un familiar del damnificado los reconoció como quienes habrían participado de la agresión. Ante esa situación, los dos individuos fueron demorados y trasladados a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las actuaciones correspondientes.