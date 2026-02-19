Demoraron a dos hombres por cazar ilegalmente un ciervo en el sur de San Luis

Dos hombres de 22 y 35 años fueron demorados este miércoles 18 de febrero tras ser sorprendidos con partes de un ciervo dama recientemente faenado en el interior del Coto de Caza “El Moro”, ubicado sobre Autopista 55, entre La Angelina y Buena Esperanza, en el sur de la provincia de San Luis.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Rural de la UROP N° 4, quienes durante recorridos preventivos advirtieron luces dentro del establecimiento rural.

Al ingresar al predio, los uniformados interceptaron a los dos sujetos, quienes transportaban partes del animal. El propietario del campo manifestó no haber autorizado el ingreso y reconoció al ciervo como de su propiedad.

Secuestro de armas y elementos

En el marco del operativo, la Policía secuestró un fusil calibre 30/06, municiones, un visor nocturno, un equipo de comunicación tipo handy, un cuchillo y otros elementos de interés para la causa.

Tomó intervención la Fiscalía N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla, quien dispuso la instrucción de actuaciones por averiguación de abigeato, violación de domicilio, tenencia y portación ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley IX-0317-2004, normativa que regula la actividad de caza en la provincia.

Investigación en curso

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos individuos quedaron demorados y fueron trasladados a sede policial, donde permanecen alojados a disposición de la Justicia.

El caso se suma a otros procedimientos recientes vinculados a la caza ilegal en zonas rurales del sur provincial, una problemática que genera preocupación entre productores y propietarios de establecimientos privados.