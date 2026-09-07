Demoraron a un hombre por presuntas exhibiciones obscenas en Villa Mercedes

Un hombre de 32 años fue demorado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la U.R.O.P. N.º 2 luego de un aviso por presuntas exhibiciones obscenas y una supuesta actitud agresiva hacia una trabajadora en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del viernes 4 de septiembre, alrededor de las 14:10, después de que personal de Protección Ciudadana alertara a la Policía sobre una situación registrada en inmediaciones de las calles Las Heras y Manuel Laínez.

El aviso que originó el operativo

De acuerdo con la información policial, el alerta daba cuenta de la presencia de un hombre que habría realizado exhibiciones obscenas y que además habría mantenido una actitud agresiva hacia una trabajadora.

Tras el episodio denunciado, el individuo se habría retirado caminando por calle Belgrano.

Con las características aportadas, efectivos policiales iniciaron un recorrido preventivo por distintos sectores de la zona para intentar localizarlo.

Fue localizado en calle Belgrano

Durante el operativo, los uniformados encontraron en Belgrano al 1100 a un hombre cuyas características coincidían con la descripción proporcionada previamente.

Los policías procedieron a identificarlo y realizaron un palpado preventivo. Posteriormente se efectuó una requisa en presencia de un testigo.

Según se informó, durante el procedimiento fue incautado un elemento, que quedó debidamente documentado e incorporado a las actuaciones. No se brindaron mayores precisiones oficiales sobre sus características.

Quedó a disposición de la Comisaría 9.ª

Por disposición de personal de la Comisaría Seccional 9.ª de Villa Mercedes, el hombre fue trasladado hasta el nosocomio local para la realización del correspondiente examen médico.

Una vez cumplido ese trámite, quedó a disposición de la dependencia policial para continuar con las actuaciones de rigor y determinar las circunstancias del episodio que motivó la intervención.

Hasta el momento, la información oficial refiere a presuntas exhibiciones obscenas, por lo que las actuaciones deberán avanzar para establecer las responsabilidades correspondientes.