Denuncian a un abogado por difundir fotos íntimas de una policía en San Luis

Una policía de 26 años denunció en San Luis a su expareja, un abogado, por presunto hostigamiento, incumplimiento de medidas judiciales y difusión no consentida de imágenes íntimas. Según su presentación, el acusado habría viralizado un paquete de más de 13 fotografías privadas y creado un perfil falso a su nombre en OnlyFans.

La oficial ayudante, integrante de la Policía de San Luis, había denunciado el 17 de julio una campaña de acoso tras finalizar una relación de cuatro años. De acuerdo con su relato, el hombre le dejaba cartas en la puerta de su casa, se comunicaba con su lugar de trabajo y la amenazaba con denunciarla penal y administrativamente por bienes adquiridos durante la convivencia.

La denunciante también afirmó que su expareja le gritó desde la calle que iba a “arruinar la carrera porque conocía a todos los fiscales por ser abogado” y que consultaba con colegas dónde prestaba servicio.

La restricción judicial y el presunto incumplimiento

El Juzgado de Familia y Violencia N° 3, a cargo de Natalia Soledad Lucero, dispuso esa misma noche una restricción de acercamiento de 200 metros durante seis meses. La medida alcanzó el domicilio, el trabajo y los lugares de esparcimiento de la mujer, además de prohibir cualquier contacto por medios tecnológicos.

También se ordenó la colocación de un botón antipánico a través de la Dirección de la Mujer y Diversidad. Según las capturas incorporadas como prueba, la medida habría sido incumplida poco después de su dictado, con un presunto paso del denunciado frente al domicilio y más de diez llamadas desde números ocultos en las 48 horas siguientes.

En una nueva denuncia presentada el 16 de septiembre, la mujer sostuvo que recibió amenazas, pedidos de dinero desde líneas de terceros y mensajes enviados a sus amigas. Además, denunció que el hombre merodeaba su anterior vivienda en un Hyundai Veloster blanco y un Fiat Uno Sporting rojo. Por temor, afirmó que decidió mudarse.

La difusión de imágenes y el perfil falso

El episodio vinculado con las imágenes íntimas fue denunciado posteriormente. Compañeros de la oficial le avisaron que en un grupo de WhatsApp de personal policial dedicado a la compra y venta se había difundido un paquete de más de 13 fotografías privadas, mezcladas con imágenes institucionales de capacitaciones del Ministerio de Seguridad.

La publicación incluía una leyenda crítica sobre la carrera laboral de la denunciante y una captura de un perfil falso creado a su nombre en OnlyFans. La mujer solicitó medidas de investigación por presunta difamación y hostigamiento laboral.

El hecho fue encuadrado en la denuncia como violencia de género digital, en el marco de la Ley Olimpia 27.736, que contempla la difusión no consentida de material íntimo y la creación de perfiles falsos con fines de venganza.

Investigaciones en curso

Fuentes judiciales indicaron que el sumario relacionado con el botón antipánico fue remitido completo al Juzgado de Familia N° 3. En ese ámbito se investigan el presunto incumplimiento de la orden judicial y la cadena de difusión digital.

En paralelo, tramita una denuncia por retención indebida iniciada por el abogado contra la mujer por los bienes reclamados. La denunciante considera que se trata de una maniobra de litigio cruzado para neutralizar su presentación por violencia.

La causa se encuentra en etapa de investigación y las acusaciones deberán ser esclarecidas por la Justicia.