Denuncian que Hamás decapitó a al menos 40 bebés y se reportan bombardeos en Gaza

“Esto no es una guerra. No es un campo de batalla: es una masacre. Ves a los bebés, a sus madres y sus padres, en las habitaciones y refugios donde trataron de ponerse a salvo… y cómo los terroristas los han matado. No es una guerra”, declaró el general Itai Veruv mientras paseaban en medio de las ruinas y el silencio.

El conflicto deja ya más de 1.600 víctimas mortales, ya que Israel ha confirmado más de 1.000, mientras Gaza, 680.