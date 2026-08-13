Denunció el robo a mano armada de su auto en Villa Mercedes, pero la Policía descubrió la trama y quedó imputado por estafa

Un hombre de 60 años fue imputado este jueves 13 de agosto por los delitos de estafa agravada y falsa denuncia en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que la Justicia comprobara que inventó el asalto a mano armada de su vehículo para intentar cobrar la indemnización de una compañía aseguradora.

La falsa denuncia del asalto

El hecho investigado se remonta al pasado 14 de junio, cuando el implicado se presentó ante la sede policial para radicar una denuncia. Según su testimonio inicial, se encontraba detenido por desperfectos mecánicos en las inmediaciones de las calles Santiago Betbeder y Jorge Roca cuando un sujeto armado lo abordó y le sustrajo su automóvil Renault Clío.

Con la copia de la denuncia policial en su poder, el hombre inició de inmediato los trámites ante su compañía aseguradora, con el objetivo de ejecutar la póliza con la que contaba el rodado, correspondiente a una cobertura contra todo riesgo.

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Las pruebas de la Fiscalía y el hallazgo del vehículo

Sin embargo, las inconsistencias en el relato activaron una exhaustiva investigación articulada por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla. El trabajo de campo incluyó:

Análisis y relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Geolocalización de dispositivos y toma de entrevistas testimoniales .

Tareas de inteligencia en diversos puntos de la ciudad.

El despliegue investigativo dio un giro decisivo este miércoles 12 de agosto por la noche, cuando efectivos policiales localizaron el Renault Clío completamente incendiado en la zona de las calles Urquiza y Peñaloza, en el sector oeste de Villa Mercedes.

Imputación y notificación legal

Con los elementos de convicción acumulados, la fiscalía determinó que el robo nunca existió y que se trató de un ardid planificado para defraudar a la aseguradora. Por tal motivo, personal de la Comisaría Seccional 8° procedió a notificar formalmente al sospechoso de su imputación por falsa denuncia y estafa agravada en grado de tentativa, quedando a disposición de la Justicia provincial.