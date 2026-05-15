Desaguadero: secuestraron más de 13 kilos de cocaína valuados en $327 millones

En el marco de la Misión Sarmiento, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) secuestraron más de 13 kilogramos de cocaína durante un procedimiento realizado en el puente del río Desaguadero, en el límite entre las provincias de San Luis y Mendoza.

El operativo se llevó a cabo durante la noche del jueves 14 de mayo, luego de que personal de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial (DG-6) alertara sobre el hallazgo de un bolso abandonado que contenía varios paquetes con una sustancia sospechosa.

Cocaína valuada en más de $327 millones

Tras la intervención de los efectivos especializados en narcotráfico, se confirmó que dentro del bolso había 14 paquetes de forma prismática que contenían un total superior a los 13 kilos de cocaína.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Luis, toda la droga fue inmediatamente incautada y puesta a disposición de la Justicia Federal.

De acuerdo con la información oficial brindada por la Policía, la cantidad secuestrada permitiría elaborar unas 54.512 dosis, cuyo valor estimado en el mercado ilegal asciende a aproximadamente $327.000.000.

Continúa la investigación sobre la procedencia de la droga

Las autoridades indicaron que continúan las tareas investigativas para determinar el origen de la cocaína y establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El procedimiento se enmarca dentro de las acciones preventivas y de control impulsadas por la Misión Sarmiento, un despliegue de seguridad que se desarrolla en distintos puntos estratégicos de la provincia de San Luis, especialmente en zonas limítrofes y corredores viales.