Desaparecidos en la dictadura argentina: el origen de las cifras que marcan el debate histórico

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia reabre cada año el debate sobre la cantidad de personas desaparecidas durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983). A pesar de décadas de investigación judicial y académica, no existe una cifra única y cerrada.

La discusión gira en torno a tres números principales —8.961, 22 mil y 30 mil— que tienen distintos orígenes, metodologías y significados. La complejidad para establecer un total preciso se vincula, en gran medida, con el accionar clandestino del terrorismo de Estado y la destrucción o ocultamiento de información por parte de las Fuerzas Armadas.

El informe de la CONADEP: 8.961 desaparecidos y una “lista abierta”

Tras el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín creó en 1983 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de reunir pruebas sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.

En su informe final de 1984, la comisión —presidida por el escritor Ernesto Sábato— documentó 8.961 personas desaparecidas. Sin embargo, desde el inicio aclaró que se trataba de una lista abierta, basada en denuncias recibidas y sujeta a ampliaciones.

El propio informe advirtió que muchas desapariciones no fueron denunciadas por temor, falta de información o aislamiento geográfico. Además, subrayó que la reconstrucción completa de los hechos dependía de registros que estaban en poder de los responsables del aparato represivo.

Los documentos desclasificados: una estimación de 22 mil víctimas

En 2006, documentos desclasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos aportaron otra cifra: 22 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.

El dato surge de un cable de inteligencia enviado en 1978 por el agente chileno Enrique Arancibia Clavel, vinculado a la DINA, que recogía información del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino. Ese informe contabilizaba víctimas entre 1975 y 1978, es decir, en un período donde la represión aún continuaría varios años más.

Investigadores como el periodista estadounidense John Dinges, especializado en la Operación Cóndor, señalaron que esta cifra tiene respaldo documental, aunque sigue siendo una estimación parcial y no definitiva.

Los 30 mil desaparecidos: una consigna de memoria y denuncia

La cifra de 30 mil desaparecidos se consolidó a partir del trabajo y la denuncia de organismos de derechos humanos, tanto en la Argentina como en el exterior, durante la dictadura.

Organizaciones como Amnistía Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manejaban estimaciones que hablaban de miles de víctimas, aunque sin coincidencia exacta.

El número tomó mayor visibilidad en 1983, durante la Marcha de la Resistencia, en el recordado “Siluetazo”, donde se representaron 30 mil siluetas como símbolo de los desaparecidos.

Con el tiempo, esta cifra adquirió un valor que trasciende lo estadístico. Investigadores como Emilio Crenzel (CONICET) sostienen que, si se consideran no solo los desaparecidos actuales sino también sobrevivientes de centros clandestinos, presos políticos y víctimas no registradas, el universo de afectados se acerca a ese número.

En la misma línea, la antropóloga Ludmila Da Silva Catela remarcó que los 30 mil “no son un dato estadístico, sino una construcción simbólica que busca representar la magnitud del terrorismo de Estado”.

Un número aún abierto y en construcción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció en 2018 que los procesos judiciales enfrentaron dificultades excepcionales para reconstruir los hechos, debido al control que tuvieron los responsables sobre las estructuras estatales y a las estrategias para garantizar impunidad.

Actualmente, registros oficiales como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) continúan actualizando información. Según esos datos, hay 7.018 personas que permanecen desaparecidas en esa condición.

A más de cuatro décadas del retorno democrático, la cifra exacta sigue siendo un tema abierto. Sin embargo, existe consenso en un punto central: la dictadura llevó adelante un plan sistemático de represión ilegal, con desapariciones forzadas, torturas y apropiación de menores, hechos que han sido probados en la Justicia argentina.