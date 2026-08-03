Desaparición de Darío Bautista Cuello: continúa la intensa búsqueda en Tilisarao y crece la angustia de toda la comunidad

La búsqueda de Darío Bautista Cuello, el joven de 28 años desaparecido en Tilisarao, continúa con un importante despliegue de recursos mientras aumenta la preocupación entre familiares, amigos y vecinos. En las últimas horas, el hallazgo de su bicicleta en un sector rural llevó a la Justicia a intensificar las tareas de rastrillaje en distintos puntos del departamento.

La desaparición de Darío Bautista Cuello, conocido por muchos como “Yayi”, mantiene en vilo a toda la comunidad. En una localidad donde la mayoría de los vecinos se conoce, la incertidumbre crece con el paso de los días y alimenta distintas versiones que circulan en redes sociales y conversaciones cotidianas.

Sin embargo, desde el inicio de la investigación, las autoridades insisten en que el caso permanece bajo la órbita de la Justicia, que es la encargada de dirigir las actuaciones para esclarecer qué ocurrió con el joven.

Hallaron la bicicleta y reforzaron el operativo

Durante la madrugada del sábado, los investigadores encontraron la bicicleta de Darío Bautista Cuello en un sector rural cercano a un canal revestido. A partir de ese hallazgo, la Justicia dispuso preservar el lugar y ampliar el operativo con la participación de distintas divisiones especializadas de la Policía de San Luis.

En las tareas intervienen efectivos de Policía Científica, División Canes, División Informática, Bomberos de la Policía, División Homicidios y personal de diversas dependencias policiales.

Además, los investigadores realizaron entrevistas a familiares, vecinos y testigos, junto con el análisis de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos del joven y orientar la búsqueda.

Una extensa zona bajo rastrillaje

Las tareas incluyen recorridos terrestres, búsqueda con perros especialmente adiestrados y sobrevuelos con drones para ampliar el área de cobertura.

El operativo comprende una amplia región entre las rutas provinciales N.º 40 y N.º 8, el Dique San Felipe, las localidades de Renca y La Aspereza, la Estancia López, el paraje El Olmo, el establecimiento rural “El 32” y las márgenes del río Conlara.

También colaboran Bomberos Voluntarios, familiares del joven y otros equipos de apoyo que trabajan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, no fue posible establecer el paradero de Darío Bautista Cuello, por lo que se aguardan nuevas directivas judiciales para continuar con la investigación.

El comunicado de la familia de Estancia López

En medio de las versiones que comenzaron a circular en redes sociales, la familia Girardi, responsable de la Estancia López, difundió un comunicado enviado a Radio G para aclarar su posición respecto al operativo.

En el mensaje afirmaron que “jamás nos opusimos a la búsqueda del joven” y señalaron que siempre autorizaron el ingreso de las autoridades competentes, como la Policía, Bomberos y los equipos oficiales de búsqueda.

Asimismo, expresaron que su único interés es colaborar para que Darío Bautista Cuello sea encontrado “lo antes posible” y que el operativo pueda desarrollarse de forma ordenada y segura.

Por otra parte, informaron que los hechos de vandalismo registrados dentro del establecimiento serán tratados por las vías legales correspondientes y solicitaron respeto por quienes permanecen en el lugar, entre ellos trabajadores y niños.

Mientras la investigación continúa, el deseo compartido por familiares, amigos y toda la comunidad de Tilisarao sigue siendo el mismo: que Darío Bautista Cuello aparezca sano y salvo.