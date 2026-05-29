Desarticularon cinco centros de venta de droga en Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara: secuestraron estupefacientes por casi $6 millones

La Policía de San Luis realizó este jueves una serie de allanamientos simultáneos en Villa de Merlo y Santa Rosa del Conlara, donde logró desarticular cinco centros de distribución y comercialización de droga. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego y diversos elementos vinculados al narcomenudeo, con un valor estimado cercano a los 6 millones de pesos en el mercado ilegal.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico de la U.R.O.P. 6, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en distintos domicilios ubicados sobre avenida La Juventud al 300, calle Coronel Mercau al 1000 y al 100, el barrio Las Moreras y en calle Córdoba s/n de Santa Rosa del Conlara.

De acuerdo a la información oficial, los lugares eran presuntamente administrados por cuatro hombres de 28, 30, 33 y 50 años, además de una mujer de 28 años.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron más de 127 gramos de cocaína, florescencias de cannabis sativa, seis plantas de marihuana y una planta en proceso de secado de aproximadamente dos metros de altura.

Además, incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo, documentación, elementos de fraccionamiento, dispositivos de almacenamiento digital, cámaras de vigilancia, armas de fuego, municiones y vehículos.

Según detallaron fuentes policiales, la droga secuestrada alcanzaba para elaborar aproximadamente 508 dosis de cocaína, valuadas en cerca de 3.048.000 pesos, y 555 dosis de marihuana, estimadas en unos 2.775.000 pesos dentro del circuito ilegal.

Por disposición judicial, los cuatro hombres sindicados como responsables de los centros de distribución fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente. En tanto, la mujer investigada quedó aprehendida bajo modalidad domiciliaria.

Desde la fuerza de seguridad destacaron también la participación de efectivos de distintas áreas policiales, entre ellas DG-8, U.R.O.P. 1, 2 y 3, Departamento Canes, COAR Alfa y Delta, y las Comisarías Seccionales 26 y 42, que colaboraron en el despliegue operativo.